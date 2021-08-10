***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 52.983.903 34.294.664 29.564.676 14.459.713Satışların Maliyeti10 -31.026.950 -23.393.677 -16.863.784 -11.279.181TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.956.953 10.900.987 12.700.892 3.180.532BRÜT KAR (ZARAR)21.956.953 10.900.987 12.700.892 3.180.532Genel Yönetim Giderleri-6.122.983 -2.983.885 -2.739.028 -1.381.967Pazarlama Giderleri-3.978.059 -2.999.007 -2.250.220 -1.343.872Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler333.307 245.333 236.565 -825.515Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.933.607 -3.611.818 -1.105.933 -2.945.622ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.255.611 1.551.610 6.842.276 -3.316.444Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.505.161 952.080 1.252.282 478.667FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.760.772 2.503.690 8.094.558 -2.837.777Finansman Giderleri-1.318.710 -567.830 -926.714 -374.331SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.442.062 1.935.860 7.167.844 -3.212.108Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.743.327 -391.394 -2.074.361 430.395Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.521.264 -1.651.828 -2.258.015 -314.001Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri777.937 1.260.434 183.654 744.396SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.698.735 1.544.466 5.093.483 -2.781.713DÖNEM KARI (ZARARI)8.698.735 1.544.466 5.093.483 -2.781.713Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.698.735 1.544.466 5.093.483 -2.781.713Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç / (kayıp) 11 0,00043500 0,00007700 0,00025500 -0,00013900Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.372.931 5.833.368Dönem Karı (Zararı)8.698.735 1.544.466Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.522.407 6.841.948Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.129.048 4.368.963Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5-7 347.624 215.049Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.488.859 2.250.792Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.488.859 2.250.792Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.186.451 -384.250Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.505.161 -952.080Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.318.710 567.830Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.743.327 391.394İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.299.516 -2.122.626Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-43.613.681 -13.345.590Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.017.899 -3.113.704Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-15.330.280 -4.673.691Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-815.976 616.161Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-813.469 -541.905Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)48.921.467 20.015.989İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler370.322 -1.079.886Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.921.626 6.263.788Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-548.695 -430.420YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.971.306 919.626Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-533.855 -32.454Alınan Faiz2.505.161 952.080FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.530.330 -6.829.603Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.245.226 -1.768.803İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-4.988.549Ödenen Faiz-285.104 -72.251YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-186.093 -76.609NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-186.093 -76.609DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ300.644 401.058DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ114.551 324.449Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri114.551 300.644Ticari Alacaklar104.936.870 61.835.798İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-12 4.720 390.659İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 104.932.150 61.445.139Diğer Alacaklar27.680.529 26.698.982İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-12 27.672.825 26.636.667İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 7.704 62.315Stoklar7 47.649.523 32.154.258Peşin Ödenmiş Giderler1.396.959 1.479.806İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.396.959 1.479.806Diğer Dönen Varlıklar37.810 6.810ARA TOPLAM181.816.242 122.476.298TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR181.816.242 122.476.298DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 62.591.902 64.426.639Kullanım Hakkı Varlıkları18.166.609 14.153.419Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 763.994 797.237Peşin Ödenmiş Giderler733.991 741.192TOPLAM DURAN VARLIKLAR82.256.496 80.118.487TOPLAM VARLIKLAR264.072.738 202.594.785KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.942.281 3.443.016İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.942.281 3.443.016Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 5.942.281 3.443.016Ticari Borçlar16.593.932 17.409.908İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-12 1.198.332 275.655İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 15.395.600 17.134.253Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.253.751 2.005.284Diğer Borçlar1.373.105 2.187.354İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 1.373.105 2.187.354Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 58.432.645 9.435.966Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.449.245 1.234.797Kısa Vadeli Karşılıklar2.174.145 2.111.422Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.174.145 2.111.422ARA TOPLAM89.219.104 37.827.747TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER89.219.104 37.827.747UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12.099.069 11.069.551İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12.099.069 11.069.551Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 12.099.069 11.069.551Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)62.676 137.888Uzun Vadeli Karşılıklar16.783.252 15.224.965Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16.783.252 15.224.965Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.137.843 5.887.811TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.082.840 32.320.215TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER123.301.944 70.147.962ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar140.770.794 132.446.823Ödenmiş Sermaye200.000.000 200.000.000Sermaye Düzeltme Farkları55.241.392 55.241.392Paylara İlişkin Primler (İskontolar)162.149 162.149Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)50.558.864 50.933.628Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)50.558.864 50.933.628Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)50.654.900 50.654.900Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-96.036 278.728Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler204.183 204.183Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-174.094.529 -180.591.588Net Dönem Karı veya Zararı8.698.735 6.497.059TOPLAM ÖZKAYNAKLAR140.770.794 132.446.823TOPLAM KAYNAKLAR264.072.738 202.594.785Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 -476.337 50.654.900 204.183 -191.183.510 10.591.922 125.194.699 125.194.699Transferler10.591.922 -10.591.922 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)327.041 1.544.466 1.871.507 1.871.507Dönem Karı (Zararı)1.544.466 1.544.466 1.544.466Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)327.041 327.041 327.041Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 -149.296 50.654.900 204.183 -180.591.588 1.544.466 127.066.206 127.066.206Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 278.728 50.654.900 204.183 -180.591.588 6.497.059 132.446.823 132.446.823Transferler6.497.059 -6.497.059Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-374.764 8.698.735 8.323.971 8.323.971Dönem Karı (Zararı)8.698.735 8.698.735 8.698.735Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-374.764 -374.764 -374.764Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 -96.036 50.654.900 204.183 -174.094.529 8.698.735 140.770.794 140.770.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)8.698.735 1.544.466 5.093.483 -2.781.713DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-374.764 327.041 -374.764 43.058Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-468.455 408.801 -468.455 53.822Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler93.691 -81.760 93.691 -10.764Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri93.691 -81.760 93.691 -10.764Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-374.764 327.041 -374.764 43.058TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.323.971 1.871.507 4.718.719 -2.738.655Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.323.971 1.871.507 4.718.719 -2.738.655http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957102BIST