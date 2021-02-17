***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 12:41
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 / 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış ekte yer alan 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait Gelir Tablosu, 2020 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne 17.02.2021 tarihinde sunulmuştur.
Saygılarımızla,
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910311
BIST
14:291.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,69
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
14:297,0084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0154
|Açılış
|: 7,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
14:298,4600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0129
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
14:29402,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,67
|Açılış
|: 402,96
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler14:29
|ATEKS
|59,95
|14.887.612
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|153.123.403
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.647.259
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|351.142.239
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|NIBAS
|34,14
|50.119.847
|% -9,54
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|EKIZ
|9,50
|977.098
|% -6,40
|
|VAKBN
|4,62
|1.756.982.759
|% 5,72
|
|HALKB
|5,77
|1.479.293.358
|% 9,90
|
|SASA
|42,70
|1.302.710.847
|% 3,69
|
|KOZAL
|146,30
|1.173.041.330
|% 1,04
|
|GARAN
|9,70
|1.091.132.931
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,54
|653.904.381
|% 0,65
|
|VAKBN
|4,62
|1.756.982.759
|% 5,72
|
|HALKB
|5,77
|1.479.293.358
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,50
|538.859.340
|% 0,00
|
|KARSN
|5,06
|697.421.730
|% 3,05
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0063
|7,0084
|% 0,22
|
|Euro
|8,4554
|8,4600
|% -0,15
|
|Sterlin
|9,6867
|9,7353
|% -0,07
|
|Frank
|7,7929
|7,8399
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8628
|1,8721
|% 0,24
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-6,90
|
|Altın Gr.
|403
|403
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|2.677
|2.717
|-14,00
|
|Tam
|2.667
|2.734
|-8,98
|
|Yarım
|1.289
|1.323
|-4,35
|
|Çeyrek
|646
|661
|-2,18
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,07
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,09
|64,09
|0,74
|