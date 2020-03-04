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***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.03.2020 18:41
GÜNCEL HABERLER



***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 04.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
MAKTK, TRAMAKTK91H2 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
MAKTK, TRAMAKTK91H2 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre oluşan dönem ticari karının, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824323


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YKGYO 3,33 53.537.814 % 19,78  
OZBAL 2,07 18.631.140 % 15,00  
OYAYO 5,88 3.826.004 % 14,84  
KSTUR 30,60 77.405 % 9,99  
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Frank 6,3384 6,3765 % -0,35  
Riyal 1,6157 1,6238 % -0,37  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.643 1.643 7,54  
Altın Gr. 321 321 -0,19  
Cumhuriyet 2.131 2.163 30,00  
Tam 2.121 2.174 30,98  
Yarım 1.025 1.052 14,98  
Çeyrek 514 526 7,49  
Gümüş.Ons 17,14 17,16 -0,01  
Gümüş Gr. 3,35 3,35 -0,02  
B. Petrol 51,76 51,76 -0,10  
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