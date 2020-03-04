***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.03.2020 18:41
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 04.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
MAKTK, TRAMAKTK91H2 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
MAKTK, TRAMAKTK91H2 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre oluşan dönem ticari karının, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824323
BIST
18:05110.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -421,89
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
18:056,0779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0257
|Açılış
|: 6,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
18:056,7666
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0593
|Açılış
|: 6,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7547
18:05321,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,31
|Açılış
|: 321,18
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.583.513
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,33
|53.537.814
|% 19,78
|
|OZBAL
|2,07
|18.631.140
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.826.004
|% 14,84
|
|KSTUR
|30,60
|77.405
|% 9,99
|
|UZERB
|1,93
|42.042
|% -9,81
|
|SAMAT
|2,15
|9.723.676
|% -9,28
|
|EGCEY
|0,51
|100.831
|% -8,93
|
|EGCYH
|0,34
|193.475
|% -8,11
|
|PGSUS
|51,70
|142.492.329
|% -7,76
|
|ASELS
|29,78
|1.785.864.600
|% -2,30
|
|THYAO
|11,75
|1.122.045.223
|% -3,85
|
|GARAN
|10,36
|655.580.982
|% 1,67
|
|KARSN
|1,93
|601.936.011
|% 1,58
|
|HALKB
|6,27
|438.234.376
|% -3,39
|
|KARSN
|1,93
|601.936.011
|% 1,58
|
|ODAS
|2,10
|380.253.538
|% -3,67
|
|EKGYO
|1,47
|231.390.425
|% -1,34
|
|YKBNK
|2,56
|371.896.300
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,32
|185.583.685
|% -4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7794
|7,8184
|% -0,16
|
|Frank
|6,3384
|6,3765
|% -0,35
|
|Riyal
|1,6157
|1,6238
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|7,54
|
|Altın Gr.
|321
|321
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.121
|2.174
|30,98
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|14,98
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|51,76
|51,76
|-0,10
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 417, 07 artarak (% 0.31 ) 133, 069
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Endeks 111, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 10, 388.00 milyon TL de