***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2020 18:47
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Reşat KARABIYIK tarafından şirketimize gönderilen istifa dilekçesinin kabulüne karar verilmiştir. Sn. Reşat KARABIYIK'tan boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.8 nolu ilkesi gereği Aday Gösterme Komitesi görevlerini ifa etmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesinin tavsiyesi üzerine bağımsızlık kriterlerine sahip Sn. Ömer Faruk SEVGİLİ'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi hükümleri çerçevesinde kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere seçilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Sn. Reşat KARABIYIK'ın istifasıyla boşalan Denetim Komitesi Üyeliğine Sn. Ömer Faruk SEVGİLİ'nin atanmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859569
BIST
18:05118.399
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 3.590,11
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
118.399
En Düşük
116.126
18:056,8622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
18:057,8057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0446
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,8076
En Düşük
7,7554
18:05399,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,27
|Açılış
|: 399,23
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
400,40
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|539,00
|39.521.509
|% 10,00
|
|KENT
|1.031,80
|16.647.998
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|11.356.311
|% 10,00
|
|BUCIM
|4,85
|16.502.781
|% 9,98
|
|KONYA
|322,90
|83.861.658
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,62
|623.876.654
|% -9,94
|
|VKFYO
|5,11
|3.500.079
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,49
|2.150.180
|% -7,23
|
|BJKAS
|2,97
|64.089.344
|% -6,90
|
|TACTR
|5,65
|405.731
|% -4,24
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|THYAO
|11,97
|1.063.258.092
|% 1,18
|
|GARAN
|7,97
|1.049.636.475
|% 2,05
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|TRKCM
|4,55
|699.473.197
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|SKBNK
|1,65
|591.431.447
|% 7,14
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|YKBNK
|2,38
|577.547.595
|% 3,93
|
|TSKB
|1,26
|285.867.213
|% 4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6288
|8,6720
|% -0,07
|
|Frank
|7,2661
|7,3099
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8238
|1,8329
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|10,94
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,98
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|7,00
|
|Tam
|2.671
|2.682
|8,80
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,30
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,32
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|4,25
|4,26
|0,13
|
|B. Petrol
|43,24
|43,24
|0,00
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58VKGYO
Yüzde 7.02 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 291, 337 adet işlem
-
17:57TMSN
Yüzde 7.30 oranında artışla 7.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 396, 206 adet işlem
-
17:56GOLTS
Yüzde 6.82 oranında artışla 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 302, 937 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3080, 73 artarak (% 2.35 ) 134, 366
-
17:55XU100
Endeks 118, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 85 üstünde . İşlem hacmi 18, 309.00 milyon TL de