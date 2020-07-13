***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Reşat KARABIYIK tarafından şirketimize gönderilen istifa dilekçesinin kabulüne karar verilmiştir. Sn. Reşat KARABIYIK'tan boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.8 nolu ilkesi gereği Aday Gösterme Komitesi görevlerini ifa etmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesinin tavsiyesi üzerine bağımsızlık kriterlerine sahip Sn. Ömer Faruk SEVGİLİ'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi hükümleri çerçevesinde kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere seçilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Sn. Reşat KARABIYIK'ın istifasıyla boşalan Denetim Komitesi Üyeliğine Sn. Ömer Faruk SEVGİLİ'nin atanmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859569BIST