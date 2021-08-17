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***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.08.2021 10:32



***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. Yıldız Holding Placid Bloğu Blok No:1A Üsküdar/İSTANBUL

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Kısıklı Mah. Ferah Cad. Yıldız Holding Placid Bloğu Blok No:1A Üsküdar/İSTANBUL +90 216 524 34 84 +90 262 744 18 80 +90 216 576 22 26 +90 262 744 14 44




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958551


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BIST En Aktif Hisseler11:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 5,01 3.211.429 % 9,87  
VAKKO 11,54 69.825.393 % 8,87  
SNKRN 29,00 85.260 % 8,05  
SELGD 7,00 16.805.127 % 7,69  
CUSAN 7,82 32.241.687 % 7,42  
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11:12 Alış Satış %  
Dolar 8,4938 8,4960 % 0,76  
Euro 9,9613 9,9656 % 0,89  
Sterlin 11,6207 11,6790 % 0,63  
Frank 9,2325 9,2881 % 0,60  
Riyal 2,2526 2,2639 % 0,52  
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11:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.788 2,08  
Altın Gr. 487 487 3,30  
Cumhuriyet 3.224 3.272 -3,00  
Tam 3.200 3.281 -7,52  
Yarım 1.547 1.587 -3,64  
Çeyrek 776 793 -1,82  
Gümüş.Ons 23,74 23,77 0,09  
Gümüş Gr. 6,46 6,48 0,06  
B. Petrol 69,44 69,44 0,41  
Seans Raporu 11:12
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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