***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.08.2021 10:32
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. Yıldız Holding Placid Bloğu Blok No:1A Üsküdar/İSTANBUL
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Kısıklı Mah. Ferah Cad. Yıldız Holding Placid Bloğu Blok No:1A Üsküdar/İSTANBUL +90 216 524 34 84 +90 262 744 18 80 +90 216 576 22 26 +90 262 744 14 44
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958551
BIST
11:121.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.466
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
1.467
En Düşük
1.457
11:128,4960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0644
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4980
En Düşük
8,4027
11:129,9656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0884
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8800
|
9,9789
En Düşük
9,8620
11:12487,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,07
|Açılış
|: 487,22
|
|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
488,18
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler11:12
|MARKA
|5,01
|3.211.429
|% 9,87
|
|VAKKO
|11,54
|69.825.393
|% 8,87
|
|SNKRN
|29,00
|85.260
|% 8,05
|
|SELGD
|7,00
|16.805.127
|% 7,69
|
|CUSAN
|7,82
|32.241.687
|% 7,42
|
|KUTPO
|53,90
|18.131.364
|% -9,49
|
|VBTYZ
|25,14
|74.398.734
|% -5,06
|
|PAMEL
|33,26
|5.815.203
|% -4,97
|
|PRZMA
|4,24
|1.608.330
|% -4,93
|
|VKING
|7,17
|32.420.149
|% -4,78
|
|GARAN
|9,49
|349.775.571
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,61
|285.200.415
|% 0,38
|
|TUPRS
|103,00
|249.962.389
|% 0,29
|
|THYAO
|12,44
|240.489.008
|% 0,00
|
|GENIL
|16,88
|186.337.179
|% 1,69
|
|YKBNK
|2,61
|285.200.415
|% 0,38
|
|EKGYO
|1,85
|78.128.319
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,61
|140.486.403
|% 1,40
|
|GARAN
|9,49
|349.775.571
|% 0,32
|
|HALKB
|4,90
|175.221.367
|% 2,08
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4938
|8,4960
|% 0,76
|
|Euro
|9,9613
|9,9656
|% 0,89
|
|Sterlin
|11,6207
|11,6790
|% 0,63
|
|Frank
|9,2325
|9,2881
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2526
|2,2639
|% 0,52
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|2,08
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,30
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|69,44
|69,44
|0,41
|