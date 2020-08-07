***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi07/08/2020Karar Sayısı2020/14Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULUNUNSERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI A) Şirketimizin 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ait finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,B) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,C) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,Beyan ederiz.Saygılarımızla,Makina Takım Endüstrisi A.Ş.Agah UĞURÖmer Faruk SEVGİLİLevent SİPAHİYönetim Kurulu Üyesi / Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıYönetim Kurulu Üyesi / Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiGenel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866872BIST