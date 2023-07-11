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***MAKTK* *YESIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

11.07.2023 13:25
***MAKTK* *YESIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri


***MAKTK******YESIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )

İlgili Şirketler [MAKTK, YESIL]
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

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Bildirim İçeriği

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Açıklamalar

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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
MAKINA TAKIM 45 12/07/2023
YESIL YATIRIM HOLDING 92 12/07/2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170374


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DESA 15,07 61.792.842 % 10,00  
IDEAS 41,80 47.087.853 % 10,00  
DERIM 16,61 39.428.377 % 10,00  
AYCES 220,30 63.436.083 % 9,99  
TETMT 355,80 5.532.690 % 9,98  
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Dolar 26,1009 26,1068 % 0,07  
Euro 28,6942 28,7110 % 0,21  
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Riyal 6,9415 6,9763 % 0,09  
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14:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.936 1.936 10,29  
Altın Gr. 1.624 1.625 9,33  
Cumhuriyet 10.825 10.989 49,00  
Tam 10.462 10.660 18,00  
Yarım 5.231 5.355 10,00  
Çeyrek 2.624 2.677 4,00  
Gümüş.Ons 23,15 23,17 0,03  
Gümüş Gr. 19,41 19,43 0,01  
B. Petrol 78,06 78,06 0,37  
Seans Raporu 14:26
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