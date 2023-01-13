***MANAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
13.01.2023 09:09
***MANAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MANAS.E %318 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 10,335 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101689
BIST
11:375.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 31,66
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.019
En Düşük
4.926
11:3718,7892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
11:3720,4058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 20,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3446
11:371.151,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,28
|Açılış
|: 1.151,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.152,50
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler11:37
|KNFRT
|15,07
|20.338.764
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|5.110.523
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|3.916.810
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|13.593.467
|% 9,98
|
|ARMDA
|279,10
|19.428.168
|% 9,97
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|EKGYO
|8,05
|1.662.577.497
|% -5,41
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|ALFAS
|238,00
|105.911.992
|% -4,80
|
|TERA
|23,46
|7.210.269
|% -4,63
|
|ASELS
|56,50
|2.760.464.922
|% 1,07
|
|EREGL
|40,28
|2.437.860.111
|% 1,77
|
|THYAO
|135,50
|2.245.631.890
|% -0,22
|
|KRDMD
|18,54
|2.164.088.666
|% -1,90
|
|EKGYO
|8,05
|1.662.577.497
|% -5,41
|
|EKGYO
|8,05
|1.662.577.497
|% -5,41
|
|YKBNK
|9,23
|1.065.554.146
|% 2,10
|
|KRDMD
|18,54
|2.164.088.666
|% -1,90
|
|SKBNK
|2,65
|195.236.465
|% 0,38
|
|EREGL
|40,28
|2.437.860.111
|% 1,77
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7824
|18,7892
|% 0,03
|
|Euro
|20,3968
|20,4058
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,8899
|23,0047
|% 0,09
|
|Frank
|20,1632
|20,2847
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9880
|5,0130
|% 0,05
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|7,60
|
|Altın Gr.
|1.151
|1.151
|4,62
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.778
|7.839
|29,00
|
|Yarım
|3.787
|3.836
|14,00
|
|Çeyrek
|1.899
|1.918
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,93
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,38
|14,40
|0,03
|
|B. Petrol
|84,02
|84,02
|-0,01
|
Seans Raporu
11:37
daha fazla
-
11:52MEGAP
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 316, 655 adet işlem
-
11:52MEGAP
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 316, 655 adet işlem
-
11:51POLTK
Yüzde 5.13 oranında artışla 1, 644.20 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 813 adet işlem
-
11:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 7 artarak (% 0.31 ) 5, 469
-
11:50
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KNFRT, ONCSM