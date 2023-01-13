Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MANAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

13.01.2023 09:09
***MANAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***MANAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [MANAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

MANAS.E %318 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 10,335 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101689


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:375.002
Değişim :  0,64% |  31,66
Açılış :  4.952  
Önceki Kapanış :  4.971  
En Yüksek
5.019 En Düşük
4.926
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KNFRT 15,07 20.338.764 % 10,00  
ONCSM 37,40 5.110.523 % 10,00  
COSMO 127,60 3.916.810 % 10,00  
RODRG 35,48 13.593.467 % 9,98  
ARMDA 279,10 19.428.168 % 9,97  
daha fazla
11:37 Alış Satış %  
Dolar 18,7824 18,7892 % 0,03  
Euro 20,3968 20,4058 % 0,07  
Sterlin 22,8899 23,0047 % 0,09  
Frank 20,1632 20,2847 % 0,03  
Riyal 4,9880 5,0130 % 0,05  
daha fazla
11:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.906 1.907 7,60  
Altın Gr. 1.151 1.151 4,62  
Cumhuriyet 7.710 7.826 73,00  
Tam 7.778 7.839 29,00  
Yarım 3.787 3.836 14,00  
Çeyrek 1.899 1.918 7,00  
Gümüş.Ons 23,88 23,93 0,12  
Gümüş Gr. 14,38 14,40 0,03  
B. Petrol 84,02 84,02 -0,01  
Seans Raporu 11:37
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru