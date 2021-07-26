***MANAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
26.07.2021 16:02
***MANAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Manas Enerji Yönetimi payları, 27/07/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 19.800.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %39 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
MANAS ENERJI YONETIMI XUTUM 27/07/2021
MANAS ENERJI YONETIMI XTUMY 27/07/2021
MANAS ENERJI YONETIMI XBANA 27/07/2021
MANAS ENERJI YONETIMI XHARZ 27/07/2021
MANAS ENERJI YONETIMI XUTEK 27/07/2021
MANAS ENERJI YONETIMI XTKJS 27/07/2021
MANAS ENERJI YONETIMI XBLSM 27/07/2021
MANAS ENERJI YONETIMI XSANK 27/07/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951786
BIST