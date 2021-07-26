***MANAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***MANAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [MANAS]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarManas Enerji Yönetimi payları, 27/07/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 19.800.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %39 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiMANAS ENERJI YONETIMI XUTUM 27/07/2021MANAS ENERJI YONETIMI XTUMY 27/07/2021MANAS ENERJI YONETIMI XBANA 27/07/2021MANAS ENERJI YONETIMI XHARZ 27/07/2021MANAS ENERJI YONETIMI XUTEK 27/07/2021MANAS ENERJI YONETIMI XTKJS 27/07/2021MANAS ENERJI YONETIMI XBLSM 27/07/2021MANAS ENERJI YONETIMI XSANK 27/07/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951786BIST