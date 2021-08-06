***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2021 10:01
***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MANAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955260
BIST
11:071.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,10
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.437
En Düşük
1.433
11:078,5836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0637
|Açılış
|: 8,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5923
En Düşük
8,5140
11:0710,1783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0714
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1783
En Düşük
10,0744
11:07496,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,34
|Açılış
|: 496,53
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,46
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler11:07
|PENTA
|48,78
|6.861.104
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|25.219.830
|% 9,91
|
|DNISI
|13,59
|31.231.375
|% 9,16
|
|SUMAS
|67,95
|89.694
|% 9,07
|
|GENIL
|12,84
|520.496.210
|% 8,63
|
|SELVA
|7,55
|14.127.455
|% -6,09
|
|OZRDN
|8,83
|504.281
|% -4,44
|
|KARYE
|11,00
|38.514.952
|% -4,35
|
|GSDDE
|5,34
|2.359.717
|% -4,30
|
|SEKUR
|24,28
|5.029.282
|% -3,65
|
|GENIL
|12,84
|520.496.210
|% 8,63
|
|VBTYZ
|22,44
|81.154.203
|% 7,37
|
|EDATA
|19,36
|50.960.493
|% 7,92
|
|PGSUS
|69,90
|50.091.566
|% 1,53
|
|ESCAR
|17,37
|48.428.360
|% 0,58
|
|GENIL
|12,84
|520.496.210
|% 8,63
|
|ODAS
|1,38
|14.371.922
|% -0,72
|
|HDFGS
|2,75
|26.974.177
|% -3,17
|
|ZRGYO
|1,60
|12.445.132
|% 0,63
|
|IHLGM
|1,00
|7.151.095
|% 0,00
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5805
|8,5836
|% 0,75
|
|Euro
|10,1243
|10,1783
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,9148
|11,9745
|% 0,71
|
|Frank
|9,4265
|9,4833
|% 0,75
|
|Riyal
|2,2832
|2,2947
|% 0,81
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-3,84
|
|Altın Gr.
|496
|497
|2,34
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,04
|
|B. Petrol
|71,58
|71,58
|0,29
|
Seans Raporu
11:07
daha fazla
-
11:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 16 artarak (% 0.34 ) 1, 544
-
11:22XU100
Endeks 1, 437 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 4, 101.00 milyon TL de
-
11:22DNISI
Yüzde 9.00 oranında artışla 13.57 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 345, 738 adet işlem
-
11:20KRONT
Yüzde 5.80 oranında artışla 58.35 lira fiyatla işlem gören hissede 411, 632 adet işlem
-
11:17XU100
Endeks 1, 435 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 3, 971.00 milyon TL de