***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2021 15:05
***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MANAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MANAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960200
BIST
17:541.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,01
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
17:548,4365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0169
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
17:549,9278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0221
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
17:54488,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,65
|Açılış
|: 488,53
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler17:52
|GESAN
|24,86
|15.471.571
|% 10,00
|
|MAALT
|196,90
|48.371.803
|% 10,00
|
|HATEK
|18,61
|29.993.165
|% 9,99
|
|BRLSM
|12,11
|741.662.863
|% 9,99
|
|CLEBI
|187,10
|62.218.062
|% 9,99
|
|EDATA
|16,56
|90.957.635
|% -9,95
|
|PENTA
|77,80
|2.680.974
|% -9,95
|
|VBTYZ
|22,46
|76.175.448
|% -9,22
|
|DENGE
|1,66
|2.359.016
|% -7,78
|
|SANFM
|20,80
|6.023.325
|% -6,14
|
|THYAO
|12,84
|1.393.355.148
|% 2,80
|
|GARAN
|9,50
|1.047.750.237
|% -0,52
|
|BRLSM
|12,11
|741.662.863
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,71
|675.293.869
|% 0,52
|
|EREGL
|18,70
|528.436.287
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,57
|374.969.010
|% -0,39
|
|EKGYO
|1,88
|223.485.223
|% 1,08
|
|GARAN
|9,50
|1.047.750.237
|% -0,52
|
|THYAO
|12,84
|1.393.355.148
|% 2,80
|
|KRDMD
|7,71
|675.293.869
|% 0,52
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4260
|8,4290
|% 0,11
|
|Euro
|9,9077
|9,9185
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,5323
|11,5901
|% 0,02
|
|Frank
|9,1957
|9,2511
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2376
|2,2488
|% -0,12
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-0,45
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|70,09
|70,09
|1,72
|