***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2021 10:44
***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MANAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965835
BIST
10:331.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,45
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.396
En Düşük
1.390
10:338,8759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0411
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8674
10:3310,3190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0367
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3985
En Düşük
10,3016
10:33494,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,14
|Açılış
|: 494,67
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,81
BIST En Aktif Hisseler10:33
|ISBIR
|60,85
|398.446
|% 7,89
|
|ATAGY
|4,23
|10.364.700
|% 7,63
|
|BEYAZ
|9,46
|28.290.816
|% 5,23
|
|KERVN
|0,62
|142.733
|% 5,08
|
|ERSU
|4,37
|27.521.974
|% 5,05
|
|RALYH
|5,87
|184.347
|% -9,97
|
|OYLUM
|9,34
|656.537
|% -9,93
|
|FRIGO
|21,26
|2.987.347
|% -9,76
|
|KTSKR
|37,24
|29.804.703
|% -9,26
|
|YEOTK
|77,35
|17.534.750
|% -9,05
|
|THYAO
|14,04
|277.725.081
|% 1,89
|
|GARAN
|9,03
|229.838.062
|% -0,33
|
|SISE
|8,19
|207.615.091
|% 0,24
|
|TUPRS
|113,40
|123.426.087
|% 0,62
|
|KRDMD
|6,38
|119.530.528
|% 1,11
|
|EKGYO
|1,79
|90.099.127
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,38
|90.395.137
|% 0,42
|
|GARAN
|9,03
|229.838.062
|% -0,33
|
|SISE
|8,19
|207.615.091
|% 0,24
|
|THYAO
|14,04
|277.725.081
|% 1,89
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8730
|8,8759
|% -0,46
|
|Euro
|10,3114
|10,3190
|% -0,35
|
|Sterlin
|11,9101
|11,9698
|% -0,17
|
|Frank
|9,4761
|9,5332
|% -0,23
|
|Riyal
|2,3627
|2,3745
|% -0,27
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|4,07
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|-1,00
|
|Tam
|3.256
|3.338
|-1,20
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-0,58
|
|Çeyrek
|789
|807
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,62
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,01
|
|B. Petrol
|77,94
|77,94
|-0,15
|