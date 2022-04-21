***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2022 10:29
***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MANAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022612
BIST
10:422.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 18,30
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.546
En Düşük
2.531
10:4214,6783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0070
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6864
En Düşük
14,6564
10:4216,0651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1332
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,0718
En Düşük
15,8826
10:42920,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,60
|Açılış
|: 920,78
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
919,65
BIST En Aktif Hisseler10:40
|DAGHL
|23,30
|6.752.145
|% 9,91
|
|TRGYO
|7,68
|55.089.674
|% 6,37
|
|TUCLK
|14,40
|24.058.719
|% 6,12
|
|ASUZU
|95,30
|23.871.378
|% 5,83
|
|DESPC
|12,57
|12.010.573
|% 5,63
|
|MMCAS
|3,02
|297.636
|% -8,76
|
|MEPET
|3,46
|2.236.843
|% -4,95
|
|HUNER
|3,24
|44.214.240
|% -3,86
|
|AVGYO
|3,01
|6.613.145
|% -3,53
|
|MANAS
|26,54
|23.205.776
|% -3,07
|
|EKGYO
|3,03
|965.960.065
|% 4,12
|
|THYAO
|38,98
|734.121.173
|% 0,31
|
|GARAN
|14,23
|515.675.628
|% 0,28
|
|ASELS
|28,28
|426.636.858
|% 1,51
|
|YKBNK
|5,35
|411.073.038
|% 0,75
|
|EKGYO
|3,03
|965.960.065
|% 4,12
|
|ODAS
|2,59
|226.404.258
|% -0,77
|
|YKBNK
|5,35
|411.073.038
|% 0,75
|
|DOHOL
|3,87
|164.502.900
|% 0,78
|
|VAKBN
|4,44
|161.821.359
|% 0,91
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6734
|14,6770
|% 0,04
|
|Euro
|16,0468
|16,0607
|% 0,81
|
|Sterlin
|19,1209
|19,2168
|% 0,03
|
|Frank
|15,4306
|15,5236
|% 0,16
|
|Riyal
|3,9014
|3,9210
|% 0,04
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|-7,20
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-2,64
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,07
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|-0,06
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,99
|