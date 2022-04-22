***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2022 13:38
***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MANAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022892
BIST
13:422.550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -6,52
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
13:4214,7414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0388
|Açılış
|: 14,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7439
En Düşük
14,6956
13:4215,9479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
15,9764
En Düşük
15,9021
13:42916,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -6,15
|Açılış
|: 916,13
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,97
BIST En Aktif Hisseler13:40
|UFUK
|19,52
|398.316
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.062.822
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|64.229.104
|% 9,64
|
|TIRE
|13,78
|78.613.683
|% 9,02
|
|CRDFA
|2,57
|59.229.117
|% 7,98
|
|OLMK
|8,26
|29.517.768
|% -8,63
|
|MANAS
|24,76
|25.606.100
|% -6,71
|
|TDGYO
|7,99
|21.333.752
|% -5,89
|
|MSGYO
|4,19
|12.355.927
|% -4,12
|
|MMCAS
|3,04
|359.332
|% -3,80
|
|THYAO
|39,86
|1.985.435.914
|% -0,80
|
|ASELS
|28,58
|1.803.467.079
|% 0,21
|
|SISE
|18,49
|1.637.285.312
|% 1,15
|
|GARAN
|14,53
|1.341.519.072
|% 0,28
|
|PETKM
|10,79
|985.306.514
|% 0,75
|
|EKGYO
|3,04
|947.553.567
|% -1,94
|
|ODAS
|2,59
|489.569.863
|% 2,37
|
|TSKB
|2,07
|309.019.760
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,33
|655.982.295
|% -0,37
|
|VAKBN
|4,77
|472.045.884
|% 0,42
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7344
|14,7403
|% 0,26
|
|Euro
|15,9343
|15,9444
|% -0,03
|
|Sterlin
|18,9379
|19,0328
|% -0,84
|
|Frank
|15,3699
|15,4625
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9174
|3,9370
|% 0,22
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-16,55
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-6,54
|
|Cumhuriyet
|6.111
|6.203
|4,00
|
|Tam
|6.085
|6.237
|6,74
|
|Yarım
|2.941
|3.017
|3,27
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,25
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,76
|