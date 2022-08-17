***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.08.2022 10:33
***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MANAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056176
BIST
10:392.943
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 29,20
|Açılış
|: 2.929
|
|Önceki Kapanış
|: 2.913
|
2.944
En Düşük
2.920
10:3917,9664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0525
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9672
En Düşük
17,8970
10:3918,2601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0148
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2945
En Düşük
18,2188
10:391.025,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,44
|Açılış
|: 1.025,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,97
|
1.029,08
En Düşük
1.021,72
BIST En Aktif Hisseler10:37
|CMENT
|49,84
|640.942
|% 9,97
|
|INTEM
|96,85
|5.112.630
|% 9,87
|
|BRKO
|2,14
|1.263.957
|% 9,74
|
|MMCAS
|3,74
|105.352
|% 9,68
|
|UTPYA
|14,50
|331.760
|% 8,21
|
|GZNMI
|50,95
|8.121.940
|% -9,98
|
|MANAS
|22,36
|28.676.813
|% -4,77
|
|OTTO
|32,32
|78.408
|% -4,49
|
|KARTN
|77,75
|40.892.232
|% -3,89
|
|PAMEL
|156,90
|5.631.848
|% -3,33
|
|THYAO
|67,20
|1.318.542.258
|% -0,96
|
|YKBNK
|5,74
|632.855.040
|% 2,50
|
|EKGYO
|3,71
|577.289.498
|% 4,80
|
|KCHOL
|43,42
|566.100.492
|% 0,79
|
|ISCTR
|6,38
|523.477.662
|% 3,24
|
|EKGYO
|3,71
|577.289.498
|% 4,80
|
|YKBNK
|5,74
|632.855.040
|% 2,50
|
|TSKB
|3,93
|398.138.704
|% 1,81
|
|ISCTR
|6,38
|523.477.662
|% 3,24
|
|ALBRK
|1,86
|125.768.021
|% 3,33
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9605
|17,9667
|% 0,29
|
|Euro
|18,2464
|18,2589
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,6554
|21,7640
|% 0,30
|
|Frank
|18,8022
|18,9154
|% 0,12
|
|Riyal
|4,7702
|4,7942
|% 0,35
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-1,51
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|3,46
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.890
|6.946
|-5,00
|
|Yarım
|3.357
|3.396
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.697
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,01
|20,04
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|-0,00
|
|B. Petrol
|92,76
|92,76
|0,42
|