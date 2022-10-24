***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2022 11:15
***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MANAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073514
BIST
11:073.974
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 39,62
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.946
11:0718,6102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0289
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
11:0718,2946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0359
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,4256
En Düşük
18,2651
11:07986,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,83
|Açılış
|: 986,64
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
986,25
BIST En Aktif Hisseler11:07
|BFREN
|2.134,00
|40.369.055
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|185.163.883
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.812.003
|% 10,00
|
|PENTA
|70,85
|52.555.560
|% -10,00
|
|CONSE
|8,19
|197.200.900
|% -10,00
|
|BTCIM
|43,00
|17.952.338
|% -9,47
|
|SMRTG
|69,00
|210.743.134
|% -9,09
|
|ORGE
|21,86
|84.359.879
|% -9,07
|
|THYAO
|97,90
|2.168.009.340
|% -0,05
|
|EREGL
|31,26
|1.839.097.923
|% 5,82
|
|KRDMD
|12,93
|1.291.075.929
|% 4,95
|
|SASA
|95,70
|1.017.036.486
|% 2,74
|
|EKGYO
|4,68
|979.954.165
|% 0,86
|
|EKGYO
|4,68
|979.954.165
|% 0,86
|
|KRDMD
|12,93
|1.291.075.929
|% 4,95
|
|ODAS
|7,67
|568.798.806
|% -3,28
|
|SKBNK
|2,00
|138.675.468
|% 2,04
|
|TSKB
|2,89
|198.854.094
|% -0,34
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6046
|18,6102
|% 0,16
|
|Euro
|18,2845
|18,2946
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,0134
|21,1188
|% 0,35
|
|Frank
|18,5348
|18,6465
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9352
|4,9599
|% 0,13
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-8,85
|
|Altın Gr.
|986
|987
|-3,82
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|46,00
|
|Tam
|6.681
|6.789
|80,00
|
|Yarım
|3.256
|3.319
|39,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.660
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,15
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,16
|
|B. Petrol
|90,17
|90,17
|-1,17
|