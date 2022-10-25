***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 10:00
***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MANAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073789
BIST
10:053.994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 16,08
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.003
En Düşük
3.983
10:0518,6170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0341
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6378
En Düşük
18,5316
10:0518,3695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0378
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4498
En Düşük
18,2850
10:05987,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,72
|Açılış
|: 987,06
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
982,68
BIST En Aktif Hisseler10:03
|AGYO
|8,36
|10.724.066
|% 10,00
|
|FENER
|68,35
|74.505.202
|% 9,98
|
|ISBIR
|67,00
|1.079.035
|% 9,84
|
|BEYAZ
|16,75
|14.993.261
|% 8,77
|
|DITAS
|39,00
|2.734.191
|% 8,09
|
|CONSE
|7,47
|23.328.453
|% -8,79
|
|ALKA
|40,34
|24.525.004
|% -8,08
|
|YEOTK
|50,00
|4.239.529
|% -6,02
|
|BJKAS
|5,26
|10.916.870
|% -5,40
|
|KTSKR
|46,36
|4.703.503
|% -5,19
|
|SOKM
|24,46
|369.455.636
|% 0,08
|
|THYAO
|99,95
|265.186.252
|% 0,45
|
|VKGYO
|3,62
|224.089.675
|% 0,00
|
|KONKA
|45,92
|153.274.886
|% -2,21
|
|AYEN
|28,44
|125.756.293
|% 0,49
|
|VKGYO
|3,62
|224.089.675
|% 0,00
|
|AVOD
|2,97
|82.551.714
|% -0,34
|
|EKGYO
|4,65
|116.537.865
|% 0,43
|
|NUGYO
|6,25
|107.310.819
|% 0,00
|
|SOKM
|24,46
|369.455.636
|% 0,08
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6115
|18,6145
|% 0,17
|
|Euro
|18,3488
|18,3623
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,9519
|21,0570
|% 0,17
|
|Frank
|18,4975
|18,6089
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9365
|4,9613
|% 0,08
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-0,51
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,94
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.654
|6.759
|-10,00
|
|Yarım
|3.242
|3.300
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.651
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,22
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|0,02
|
|B. Petrol
|91,25
|91,25
|0,04
|
Seans Raporu
10:03
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10:18AGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 8.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 459, 779 adet işlem
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10:17CELHA
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10:16XU100
Endeks 3, 999 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 1, 229.00 milyon TL de
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10:16ISGYO
Yüzde 4.62 oranında artışla 8.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 336, 309 adet işlem
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10:12AGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 8.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 070, 388 adet işlem