***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 10:19
***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MANAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MANAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082480
BIST
16:234.949
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 74,92
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:2318,6139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0197
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:2319,4653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0587
|Açılış
|: 19,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:231.048,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,87
|Açılış
|: 1.048,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:23
|SUNTK
|56,10
|382.953.236
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.104.396
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|44.891.624
|% 10,00
|
|YATAS
|27,96
|123.954.323
|% 9,99
|
|NTGAZ
|45,82
|77.345.362
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|PNLSN
|38,18
|213.637.967
|% -8,62
|
|MIATK
|128,60
|135.620.079
|% -8,40
|
|IHAAS
|87,55
|65.109.581
|% -7,99
|
|MZHLD
|15,73
|49.515.192
|% -7,36
|
|THYAO
|116,10
|8.220.061.400
|% 2,02
|
|PETKM
|18,22
|4.378.339.350
|% 5,01
|
|EREGL
|42,30
|4.080.127.652
|% 1,00
|
|ASELS
|49,02
|3.828.628.738
|% 1,70
|
|ISCTR
|10,62
|3.449.249.497
|% 3,61
|
|SKBNK
|2,81
|1.225.905.821
|% 6,04
|
|EKGYO
|7,05
|3.020.389.694
|% 2,03
|
|ISCTR
|10,62
|3.449.249.497
|% 3,61
|
|YKBNK
|12,07
|3.319.032.059
|% 5,41
|
|VAKBN
|10,36
|2.472.983.453
|% 8,37
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6045
|18,6139
|% -0,11
|
|Euro
|19,4497
|19,4653
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,3816
|22,4938
|% -0,41
|
|Frank
|19,6207
|19,7389
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9375
|4,9623
|% -0,12
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|0,39
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.102
|-13,00
|
|Tam
|7.003
|7.069
|-40,00
|
|Yarım
|3.396
|3.456
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.728
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,56
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|-0,09
|
|B. Petrol
|81,69
|81,69
|-2,02
|