***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 17:55
***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MANAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087297
BIST
17:525.119
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -137,62
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.118
17:5218,6266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0160
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:5219,8392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0238
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:521.085,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,40
|Açılış
|: 1.085,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:52
|BRYAT
|1.313,40
|306.212.875
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|515.425
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.946.043
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|91.580.040
|% 9,98
|
|IHGZT
|1,68
|282.426.165
|% -8,20
|
|DGNMO
|9,05
|124.399.404
|% -7,84
|
|HEDEF
|21,26
|30.937.278
|% -7,32
|
|DOAS
|154,00
|472.840.431
|% -7,06
|
|ARASE
|217,80
|83.504.257
|% -7,00
|
|KRDMD
|18,32
|15.870.638.494
|% -2,66
|
|THYAO
|138,80
|8.397.426.870
|% -3,61
|
|ASELS
|56,80
|8.392.288.018
|% -4,30
|
|AKBNK
|17,55
|6.092.232.130
|% 0,52
|
|VAKBN
|10,91
|6.028.600.835
|% 3,41
|
|KRDMD
|18,32
|15.870.638.494
|% -2,66
|
|EKGYO
|8,04
|5.343.628.623
|% 1,64
|
|SKBNK
|2,77
|1.821.305.022
|% 0,36
|
|VAKBN
|10,91
|6.028.600.835
|% 3,41
|
|YKBNK
|11,49
|5.261.530.821
|% -0,52
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6084
|18,6266
|% -0,09
|
|Euro
|19,8064
|19,8392
|% 0,12
|
|Sterlin
|23,0185
|23,1339
|% 0,19
|
|Frank
|20,0717
|20,1927
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9440
|4,9688
|% 0,00
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-1,58
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.086
|0,40
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.295
|7.344
|0,00
|
|Yarım
|3.533
|3.590
|0,00
|
|Çeyrek
|1.772
|1.795
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|0,09
|
|B. Petrol
|82,08
|82,08
|1,40
|
Seans Raporu
17:52
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17:59MAKTK
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 715, 721 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 48 kaybederek (% -1.81 ) 5, 546
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17:58XU100
Endeks 5, 171 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 145, 820.00 milyon TL de
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17:58HEDEF
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17:57HUNER
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 036, 848 adet işlem