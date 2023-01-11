***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:11
***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MANAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099838
BIST
11:384.975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -12,93
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
11:3818,7838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
11:3820,1816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0199
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
11:381.137,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,55
|Açılış
|: 1.137,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler11:38
|SDTTR
|56,65
|4.389.469
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.137.825
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|37.458.801
|% 9,93
|
|KRVGD
|25,58
|80.488.320
|% 8,57
|
|POLTK
|1.737,60
|18.404.453
|% -10,00
|
|FLAP
|12,18
|43.495.236
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,11
|250.552.748
|% -9,05
|
|GOZDE
|21,32
|218.575.169
|% -8,89
|
|THYAO
|131,60
|3.754.047.714
|% 0,30
|
|ASELS
|57,35
|2.109.895.884
|% -1,38
|
|EREGL
|38,28
|2.058.116.731
|% 1,11
|
|KRDMD
|18,09
|1.541.897.758
|% -0,28
|
|TUPRS
|485,00
|1.517.960.427
|% 2,04
|
|EKGYO
|8,52
|1.162.753.627
|% 0,24
|
|KATMR
|2,11
|250.552.748
|% -9,05
|
|YKBNK
|9,52
|904.275.681
|% -0,10
|
|KRDMD
|18,09
|1.541.897.758
|% -0,28
|
|SKBNK
|2,71
|210.290.469
|% -0,73
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7823
|18,7838
|% 0,05
|
|Euro
|20,1687
|20,1816
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,7558
|22,8699
|% 0,05
|
|Frank
|20,2865
|20,4087
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9875
|5,0125
|% 0,04
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|4,22
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,03
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.683
|7.747
|12,00
|
|Yarım
|3.732
|3.790
|6,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.895
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,44
|14,45
|0,18
|
|B. Petrol
|79,91
|79,91
|-0,19
|
Seans Raporu
11:38
daha fazla
-
11:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 92 kaybederek (% -0.09 ) 4, 415
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11:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, ULUFA, SDTTR, ONCSM
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11:53
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VKING, FLAP, POLTK
-
11:53
ARMDA, KRVGD, KLGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:53
OZSUB, SMART, BAKAB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında