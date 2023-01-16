***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.01.2023 10:05
***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MANAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102425
BIST
14:325.134
En Yüksek
|Değişim
|: 3,00%
|| 149,52
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.140
En Düşük
4.981
14:3218,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
14:3220,3619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0110
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
14:321.158,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.158,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler14:30
|SDTTR
|75,35
|345.697.319
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.879.224
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|40.185.920
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.150.522
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.569.797
|% 10,00
|
|ODAS
|8,77
|2.361.726.033
|% -5,09
|
|ZEDUR
|59,20
|597.294
|% -4,67
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|DOGUB
|12,19
|32.413.513
|% -3,94
|
|ADEL
|111,70
|8.417.129
|% -3,71
|
|THYAO
|143,70
|6.084.219.770
|% 6,68
|
|KOZAL
|567,90
|3.408.629.239
|% 6,95
|
|ASELS
|57,90
|2.918.615.938
|% 4,80
|
|EREGL
|40,86
|2.856.342.772
|% 1,24
|
|TUPRS
|534,80
|2.821.929.638
|% 4,82
|
|ODAS
|8,77
|2.361.726.033
|% -5,09
|
|EKGYO
|8,01
|1.991.078.865
|% 1,65
|
|YKBNK
|9,54
|1.556.388.037
|% 3,58
|
|KRDMD
|19,02
|2.643.272.237
|% 1,87
|
|ISCTR
|11,12
|1.256.095.566
|% 2,96
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7845
|18,7948
|% 0,07
|
|Euro
|20,3515
|20,3588
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,8801
|22,9949
|% -0,13
|
|Frank
|20,2056
|20,3273
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9877
|5,0127
|% 0,05
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-3,49
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|7.802
|7.920
|-56,00
|
|Tam
|7.837
|7.893
|83,00
|
|Yarım
|3.819
|3.862
|40,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.931
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,64
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,59
|