***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2023 14:49
***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MANAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MANAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195007
BIST
'
17:127.944
En Düşük
|Değişim
|: -0,87%
|| -69,55
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.797
En Yüksek
8.047
17:1226,9512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0155
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
17:1228,7944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,1250
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,7443
17:121.647,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,96
|Açılış
|: 1.647,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler17:12
|BRYAT
|2.329,80
|661.207.073
|% 10,00
|
|ELITE
|39,60
|43.983.284
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|30.183.211
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|906.219
|% 10,00
|
|BRSAN
|680,70
|2.212.803.415
|% 9,99
|
|USAK
|9,09
|59.128.753
|% -10,00
|
|TDGYO
|12,01
|22.657.219
|% -9,97
|
|AYES
|26,90
|807.543
|% -9,97
|
|KZGYO
|35,60
|1.136.827.675
|% -9,96
|
|DESA
|20,62
|51.361.533
|% -9,96
|
|SASA
|48,22
|7.626.066.095
|% -2,98
|
|SISE
|55,05
|6.336.132.751
|% -0,36
|
|THYAO
|231,10
|5.879.628.506
|% -0,26
|
|ISCTR
|21,20
|5.460.917.131
|% -1,58
|
|ENKAI
|37,90
|4.848.216.477
|% 2,60
|
|ISCTR
|21,20
|5.460.917.131
|% -1,58
|
|KATMR
|1,99
|493.900.627
|% -4,33
|
|YKBNK
|15,91
|3.773.979.955
|% -2,63
|
|ZOREN
|4,73
|1.050.948.251
|% -1,66
|
|EKGYO
|8,38
|1.580.383.567
|% -1,06
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9455
|26,9512
|% 0,06
|
|Euro
|28,7814
|28,7944
|% -0,43
|
|Sterlin
|33,3422
|33,5094
|% -0,61
|
|Frank
|29,9602
|30,1407
|% -0,21
|
|Riyal
|7,1633
|7,1992
|% 0,04
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-6,63
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.650
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|11.243
|11.413
|-39,00
|
|Tam
|10.989
|11.074
|-31,00
|
|Yarım
|5.511
|5.560
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.780
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|19,46
|19,49
|-0,30
|
|B. Petrol
|93,33
|93,33
|1,45
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27YGYO
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 906, 655 adet işlem
-
17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -44, 29 kaybederek (% -0.63 ) 6, 973
-
17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKFYO, BRYAT, QNBFB, ATSYH, EDIP, SUMAS, ISBTR, BRSAN, EBEBK, IEYHO
-
17:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OFSYM, RODRG, DESA, AYES, SNPAM, TDGYO, SKTAS, USAK, TATEN, KZGYO
-
17:26
NETAS, TARKM, METUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında