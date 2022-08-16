***MANAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.08.2022 14:48
***MANAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MANAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Fırat Life Yatırım İnşaat A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055766
BIST
15:042.873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 15,59
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.862
15:0417,9653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
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17,9757
En Düşük
17,9372
15:0418,2146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0393
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
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18,2836
En Düşük
18,1866
15:041.025,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,27
|Açılış
|: 1.025,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.024,61
BIST En Aktif Hisseler15:04
|CMBTN
|264,30
|34.858.911
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|16.161.588
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|INTEM
|87,90
|8.203.103
|% 9,67
|
|AGHOL
|73,85
|348.516.304
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|174.745.264
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|44.976.916
|% -9,94
|
|ATEKS
|45,20
|20.723.044
|% -6,19
|
|GSRAY
|6,25
|320.079.364
|% -5,87
|
|THYAO
|64,25
|3.699.484.799
|% 1,02
|
|TUPRS
|297,60
|3.157.496.248
|% 3,51
|
|KARSN
|7,59
|1.262.632.770
|% 6,01
|
|YKBNK
|5,47
|1.246.826.530
|% -0,18
|
|AKBNK
|10,39
|1.227.438.811
|% 1,66
|
|YKBNK
|5,47
|1.246.826.530
|% -0,18
|
|TSKB
|3,80
|783.076.931
|% 8,26
|
|EKGYO
|3,55
|744.631.564
|% 0,85
|
|KARSN
|7,59
|1.262.632.770
|% 6,01
|
|ZOREN
|2,70
|414.056.896
|% 2,27
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9623
|17,9653
|% 0,04
|
|Euro
|18,2057
|18,2146
|% -0,22
|
|Sterlin
|21,5262
|21,6341
|% -0,29
|
|Frank
|18,8261
|18,9395
|% -0,42
|
|Riyal
|4,7702
|4,7942
|% 0,02
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-1,43
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.890
|6.940
|-16,00
|
|Yarım
|3.357
|3.393
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.696
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,13
|20,15
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,11
|
|B. Petrol
|95,48
|95,48
|0,38
|