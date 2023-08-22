***MANAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.08.2023 14:26
***MANAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MANAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Fırat Life Yatırım İnşaat A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188188
BIST
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17:007.716
En Düşük
|Değişim
|: -1,04%
|| -81,05
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
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7.691
En Yüksek
7.903
17:0027,2013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0592
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2792
En Düşük
27,0969
17:0029,5391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0610
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
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30,0604
En Düşük
29,4012
17:001.653,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,23
|Açılış
|: 1.653,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.665,39
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler16:58
|PKENT
|150,70
|95.412.509
|% 10,00
|
|NETAS
|47,32
|18.249.858
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|3.185.964
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|1.372.630
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|1.041.497
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|11.536.790
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|19.472.915
|% -9,99
|
|GSDDE
|9,27
|177.229.268
|% -9,74
|
|HKTM
|74,20
|308.676.811
|% -9,40
|
|EUYO
|15,23
|14.218.798
|% -9,02
|
|TUPRS
|140,70
|12.217.450.704
|% 0,72
|
|THYAO
|254,40
|10.077.064.651
|% -1,78
|
|EREGL
|44,44
|6.571.929.511
|% -1,24
|
|TCELL
|59,05
|5.763.386.205
|% 3,87
|
|KOZAL
|27,20
|4.393.865.867
|% 2,64
|
|YKBNK
|15,34
|4.368.637.791
|% -4,18
|
|ZOREN
|4,99
|1.287.942.008
|% 0,60
|
|EKGYO
|8,80
|2.253.417.664
|% -2,55
|
|SKBNK
|3,96
|984.945.323
|% -1,98
|
|ODAS
|12,58
|2.348.010.511
|% 2,03
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1793
|27,2128
|% 0,26
|
|Euro
|29,5226
|29,5387
|% -0,21
|
|Sterlin
|34,4970
|34,6700
|% -0,07
|
|Frank
|30,7648
|30,9501
|% -0,03
|
|Riyal
|7,2295
|7,2657
|% 0,21
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-2,42
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|2,31
|
|Cumhuriyet
|11.423
|11.596
|53,00
|
|Tam
|11.177
|11.251
|5,00
|
|Yarım
|5.606
|5.651
|2,00
|
|Çeyrek
|2.794
|2.826
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,27
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,38
|0,02
|
|B. Petrol
|84,31
|84,31
|-0,15
|
Seans Raporu
16:58
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-
17:13AVTUR
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 7.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 046 adet işlem
-
17:12ELITE
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 29.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 346, 541 adet işlem
-
17:11GZNMI
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 24.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 771, 476 adet işlem
-
17:10KTLEV
Yüzde -6.30 oranında düşüşle 64.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 498, 636 adet işlem
-
17:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, HEKTS, KRDMD