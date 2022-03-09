***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.03.2022 18:23
ve No.su
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 09.03.2022 tarihli toplantısında
Denetimden Sorumlu Komitemizin uygun görüşü ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008777
BIST
18:052.043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 31,35
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
18:0514,6797
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,2291
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6931
En Düşük
14,4349
18:0516,3169
En Yüksek
|Değişim
|: 3,24%
|| 0,5125
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,3169
En Düşük
15,7698
18:05943,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -10,05
|Açılış
|: 943,96
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|16,94
|435.782
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,87
|15.199.332
|% 9,96
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|449.600
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|96.862.534
|% 9,88
|
|EUHOL
|2,76
|23.060.258
|% -6,12
|
|BRLSM
|9,09
|28.871.344
|% -5,80
|
|INTEM
|66,00
|3.307.570
|% -4,76
|
|PAMEL
|101,20
|9.370.245
|% -4,35
|
|RYSAS
|4,39
|16.524.279
|% -4,15
|
|THYAO
|26,14
|5.634.217.754
|% 3,32
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GARAN
|11,84
|2.128.030.041
|% 2,07
|
|KOZAL
|141,00
|2.062.141.352
|% -2,49
|
|YKBNK
|3,74
|1.024.491.714
|% 3,31
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|ODAS
|1,49
|365.451.823
|% 4,93
|
|DOHOL
|3,15
|747.371.736
|% 9,00
|
|THYAO
|26,14
|5.634.217.754
|% 3,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6670
|14,6797
|% 1,59
|
|Euro
|16,2168
|16,3169
|% 3,24
|
|Sterlin
|19,2758
|19,3724
|% 2,07
|
|Frank
|15,7896
|15,8847
|% 1,86
|
|Riyal
|3,9000
|3,9196
|% 1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.005
|-46,78
|
|Altın Gr.
|944
|945
|-9,41
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,08
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,30
|12,32
|0,03
|
|B. Petrol
|122
|122
|-5,82
|