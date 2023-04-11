***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.04.2023 12:10
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
05.04.2023
Tescil Tarihi
06.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.04.2023-10807
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ,06.04.2023 tarihinde Ankara Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, 07.04. 2023 tarih ve 10807 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir. 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi işinde Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136190
BIST
12:495.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 6,03
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.091
12:4919,2916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0225
|Açılış
|: 19,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
12:4921,0503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1201
|Açılış
|: 21,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0720
En Düşük
20,8745
12:491.242,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 8,88
|Açılış
|: 1.242,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler12:48
|GLRYH
|8,74
|35.942.493
|% 9,94
|
|AGESA
|29,64
|45.063.637
|% 9,94
|
|MARKA
|21,80
|3.386.129
|% 9,93
|
|RTALB
|8,78
|29.776.652
|% 9,89
|
|KSTUR
|371,10
|142.874
|% 9,79
|
|AVHOL
|17,00
|47.455.126
|% -9,96
|
|VANGD
|7,01
|7.374.523
|% -6,41
|
|KRGYO
|16,38
|7.285.929
|% -6,40
|
|ONCSM
|120,10
|118.758.045
|% -6,10
|
|HEDEF
|24,70
|47.769.900
|% -5,94
|
|GESAN
|81,00
|2.563.118.679
|% -0,92
|
|THYAO
|132,50
|2.199.584.763
|% -0,75
|
|EREGL
|36,08
|1.892.226.903
|% 0,56
|
|OYAKC
|36,16
|1.704.886.605
|% 5,12
|
|KRDMD
|18,98
|1.316.461.308
|% 0,85
|
|EKGYO
|7,33
|1.166.991.505
|% 0,55
|
|YKBNK
|10,05
|894.964.485
|% 0,80
|
|ZOREN
|5,10
|403.555.314
|% 4,51
|
|ISCTR
|12,10
|886.745.952
|% 0,33
|
|SKBNK
|2,52
|181.514.327
|% 1,20
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2842
|19,2894
|% 0,11
|
|Euro
|21,0520
|21,0685
|% 0,66
|
|Sterlin
|23,9129
|24,0328
|% 0,50
|
|Frank
|21,2472
|21,3752
|% 0,66
|
|Riyal
|5,1269
|5,1526
|% 0,11
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.004
|12,73
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|9,03
|
|Cumhuriyet
|8.484
|8.612
|34,00
|
|Tam
|8.538
|8.596
|17,00
|
|Yarım
|4.170
|4.206
|8,00
|
|Çeyrek
|2.085
|2.103
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|15,51
|15,52
|0,10
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|0,38
|