***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAbak Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiŞirket aktiflerinde yer alan gayrimenkullerin değerlenmesiRapor TarihiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 24.01.2024 tarih ve 143 sayılı toplantısında SPK mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde Şirket aktiflerinde yer alan gayrimenkullerin değerlenmesi ve değerleme sonuçlarının 31.12.2023 tarihli finansal raporlara yansıtılmasına ayrıca değerleme işlemlerinin yapılması için SPK Lisanslı Abak Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar vermiştir. Şirketimiz bugün (24.01.2024) itibariyle Abak Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. ile değerleme işlemlerinin yapılması için sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242479BIST