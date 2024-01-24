***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
24.01.2024 15:38
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Abak Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirket aktiflerinde yer alan gayrimenkullerin değerlenmesi
Rapor Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.01.2024 tarih ve 143 sayılı toplantısında SPK mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde Şirket aktiflerinde yer alan gayrimenkullerin değerlenmesi ve değerleme sonuçlarının 31.12.2023 tarihli finansal raporlara yansıtılmasına ayrıca değerleme işlemlerinin yapılması için SPK Lisanslı Abak Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar vermiştir. Şirketimiz bugün (24.01.2024) itibariyle Abak Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. ile değerleme işlemlerinin yapılması için sözleşme imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242479
BIST
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15:428.095
En Düşük
|Değişim
|: 1,82%
|| 144,97
|Açılış
|: 7.983
|
|Önceki Kapanış
|: 7.950
|
7.939
En Yüksek
8.102
15:4230,2059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0305
|Açılış
|: 30,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6014
En Düşük
29,9313
15:4232,9487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1394
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3708
En Düşük
32,5376
15:421.976,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 6,88
|Açılış
|: 1.976,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,15
|
1.995,65
En Düşük
1.952,72
BIST En Aktif Hisseler15:40
|ULAS
|23,10
|17.080.117
|% 10,00
|
|PKART
|49,72
|25.583.671
|% 10,00
|
|UZERB
|173,80
|1.507.516
|% 10,00
|
|DIRIT
|16,39
|5.355.269
|% 10,00
|
|BYDNR
|31,70
|202.402.529
|% 9,99
|
|EUKYO
|16,50
|9.621.935
|% -6,83
|
|PAPIL
|92,85
|76.489.136
|% -5,45
|
|KFEIN
|88,00
|340.500.411
|% -4,24
|
|UMPAS
|7,97
|5.594.805
|% -4,21
|
|AYCES
|868,00
|28.419.377
|% -4,09
|
|THYAO
|251,75
|4.541.165.314
|% 1,19
|
|EREGL
|42,30
|3.657.360.028
|% -0,09
|
|YKBNK
|21,80
|3.416.298.236
|% 4,61
|
|ISCTR
|24,94
|3.299.682.289
|% 4,44
|
|AKBNK
|40,00
|3.197.724.865
|% 4,82
|
|EKGYO
|9,48
|1.576.241.457
|% 0,85
|
|YKBNK
|21,80
|3.416.298.236
|% 4,61
|
|ISCTR
|24,94
|3.299.682.289
|% 4,44
|
|EREGL
|42,30
|3.657.360.028
|% -0,09
|
|AKBNK
|40,00
|3.197.724.865
|% 4,82
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1995
|30,2067
|% 0,10
|
|Euro
|32,9320
|32,9437
|% 0,41
|
|Sterlin
|38,3653
|38,5577
|% 0,48
|
|Frank
|34,8364
|35,0463
|% 0,88
|
|Riyal
|8,0356
|8,0759
|% 0,13
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,74
|22,77
|% 0,66
|
|Platin
|912,15
|914,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,20
|969,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,23
|79,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,76
|2.033,09
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:40
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15:52MAVI
Yüzde 5.53 oranında artışla 133.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 481, 746 adet işlem
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15:51BRLSM
Yüzde 7.05 oranında artışla 27.94 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 600, 988 adet işlem