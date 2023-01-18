***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
18.01.2023 12:37
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin bedelsiz sermaye artırmının tescili ile birlikte 6. maddesi güncellenmiş olup, Şirket esas sözleşmesi son haliyle bir bütün olarak ilişikte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 17/01/2023 17/01/2023 10749
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102930
BIST
13:085.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 65,00
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.337
13:0818,7973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0298
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
13:0820,4146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1538
|Açılış
|: 20,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
13:081.156,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,12
|Açılış
|: 1.156,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.157,86
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler13:06
|DURDO
|48,64
|18.760.107
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.360.239
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|27.334.891
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|20.697.686
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|26.381.922
|% 9,96
|
|OTTO
|90,90
|35.996
|% -7,24
|
|BALAT
|21,70
|226.635
|% -7,11
|
|UMPAS
|4,93
|393.429
|% -4,64
|
|KENT
|205,10
|431.386
|% -3,44
|
|MMCAS
|5,75
|276.063
|% -2,54
|
|THYAO
|149,70
|7.271.384.100
|% 1,56
|
|ASELS
|63,65
|5.289.548.758
|% 8,06
|
|EREGL
|41,08
|4.900.679.362
|% 0,44
|
|KOZAL
|578,80
|2.930.343.000
|% 4,06
|
|KRDMD
|19,43
|2.339.870.275
|% -0,87
|
|EKGYO
|8,56
|1.940.364.029
|% -0,35
|
|YKBNK
|9,95
|1.434.133.467
|% 1,63
|
|PETKM
|18,49
|2.277.827.724
|% 0,38
|
|KRDMD
|19,43
|2.339.870.275
|% -0,87
|
|EREGL
|41,08
|4.900.679.362
|% 0,44
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7916
|18,7967
|% 0,16
|
|Euro
|20,4097
|20,4197
|% 0,78
|
|Sterlin
|23,1480
|23,2641
|% 0,72
|
|Frank
|20,4971
|20,6205
|% 1,09
|
|Riyal
|4,9890
|5,0140
|% 0,12
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|3,42
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|5,03
|
|Cumhuriyet
|7.826
|7.944
|19,00
|
|Tam
|7.864
|7.916
|32,00
|
|Yarım
|3.832
|3.874
|16,00
|
|Çeyrek
|1.922
|1.937
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,20
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,65
|0,20
|
|B. Petrol
|87,14
|87,14
|1,22
|