***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
11.04.2023 12:32
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların, 06.04.2023 tarihinde Ankara Ticaret Siciline tescil edilmesi ve 07.04.2023 tarih ve 10807 sayılı TTSG'nde ilan edilmesi ile birlikte Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TÜRÜ" başlıklı 6. Maddesi değişmiştir. Söz konusu değişiklikleri içeren Şirketimizin esas sözleşmesinin güncel hali ilişikte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 06/04/2023 07/04/2023 10807
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136191
BIST
12:485.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 4,75
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
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5.144
En Düşük
5.091
12:4819,2888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
|: 19,6400
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|Önceki Kapanış
|: 19,6480
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19,3079
En Düşük
19,2435
12:4821,0590
En Yüksek
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|Açılış
|: 21,4100
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|Önceki Kapanış
|: 21,2900
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21,0720
En Düşük
20,8745
12:481.243,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 8,99
|Açılış
|: 1.243,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler12:48
|GLRYH
|8,74
|35.942.493
|% 9,94
|
|AGESA
|29,64
|45.063.637
|% 9,94
|
|MARKA
|21,80
|3.386.129
|% 9,93
|
|RTALB
|8,78
|29.776.652
|% 9,89
|
|KSTUR
|371,10
|142.874
|% 9,79
|
|AVHOL
|17,00
|47.455.126
|% -9,96
|
|VANGD
|7,01
|7.374.523
|% -6,41
|
|KRGYO
|16,38
|7.285.929
|% -6,40
|
|ONCSM
|120,10
|118.758.045
|% -6,10
|
|HEDEF
|24,70
|47.769.900
|% -5,94
|
|GESAN
|81,00
|2.563.118.679
|% -0,92
|
|THYAO
|132,50
|2.199.584.763
|% -0,75
|
|EREGL
|36,08
|1.892.226.903
|% 0,56
|
|OYAKC
|36,16
|1.704.886.605
|% 5,12
|
|KRDMD
|18,98
|1.316.461.308
|% 0,85
|
|EKGYO
|7,33
|1.166.991.505
|% 0,55
|
|YKBNK
|10,05
|894.964.485
|% 0,80
|
|ZOREN
|5,10
|403.555.314
|% 4,51
|
|ISCTR
|12,10
|886.745.952
|% 0,33
|
|SKBNK
|2,52
|181.514.327
|% 1,20
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2847
|19,2888
|% 0,10
|
|Euro
|21,0446
|21,0590
|% 0,62
|
|Sterlin
|23,9129
|24,0328
|% 0,50
|
|Frank
|21,2472
|21,3752
|% 0,66
|
|Riyal
|5,1269
|5,1526
|% 0,11
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.003
|2.004
|12,06
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.244
|9,52
|
|Cumhuriyet
|8.484
|8.612
|34,00
|
|Tam
|8.542
|8.601
|22,00
|
|Yarım
|4.172
|4.209
|11,00
|
|Çeyrek
|2.086
|2.104
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,02
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,52
|15,54
|0,11
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|B. Petrol
|84,66
|84,66
|0,48
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