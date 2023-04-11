***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların, 06.04.2023 tarihinde Ankara Ticaret Siciline tescil edilmesi ve 07.04.2023 tarih ve 10807 sayılı TTSG'nde ilan edilmesi ile birlikte Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TÜRÜ" başlıklı 6. Maddesi değişmiştir. Söz konusu değişiklikleri içeren Şirketimizin esas sözleşmesinin güncel hali ilişikte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 06/04/2023 07/04/2023 10807http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136191BIST