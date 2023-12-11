***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi11/12/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıLarinda Enerji Tasarrufu ve Akıllı Yönetim A.ŞEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu4628 sayı Elektrik Piyasası Kanun?u ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun olmak üzere elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak enerji tasarrufu sağlaması öngörülen, sanayi ve sokak aydınlatmalarında yeni nesil led lambalarının AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.000.000Edinim YöntemiDevralma (Takeover)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih15/12/2023Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı450.000Beher Payın Alış Fiyatı10.000Toplam Tutar450.000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)45Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)45Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)45Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,001İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,003Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıMergen Uluslararası Savunma ve Yüksek Teknoloji Sistemleri A.ŞKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiNominal DeğerDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniFinansal duran varlık nominal değer üzerinden devralınmıştırDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz 11.12.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile ödenmiş sermayesi 1.000.000,-TL (beheri 10.000,- TL 100 paya ayrılmış) , ana faaliyet konusu ise 4628 sayı Elektrik Piyasası Kanun'u , 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun olmak üzere elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak enerji tasarrufu sağlaması öngörülen, sanayi ve sokak aydınlatmalarında yeni nesil led lambalarının AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri olan ve Sincan Vergi Dairesi'ne 6081703693 numarasıyla kayıtlı bulunan Larinda Enerji Tasarrufu ve Akıllı Yönetim A.Ş'nin sermeyesinin %45'ini temsil eden 450.000,00 Türk Lirası değerindeki 45 adet payı Mergen Uluslararası Savunma ve Yüksek Teknoloji Sistemleri A.Ş.'den nominal değer üzerinden alınmasına karar vermiştir. Söz konusu payların devir işlemleri 11.12.2023 (bu gün ) tarihinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224597BIST