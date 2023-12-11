***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
11.12.2023 17:08
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/12/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Larinda Enerji Tasarrufu ve Akıllı Yönetim A.Ş
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
4628 sayı Elektrik Piyasası Kanun?u ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun olmak üzere elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak enerji tasarrufu sağlaması öngörülen, sanayi ve sokak aydınlatmalarında yeni nesil led lambalarının AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.000.000
Edinim Yöntemi
Devralma (Takeover)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15/12/2023
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
450.000
Beher Payın Alış Fiyatı
10.000
Toplam Tutar
450.000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
45
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
45
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
45
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,001
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,003
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Mergen Uluslararası Savunma ve Yüksek Teknoloji Sistemleri A.Ş
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal Değer
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Finansal duran varlık nominal değer üzerinden devralınmıştır
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz 11.12.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile ödenmiş sermayesi 1.000.000,-TL (beheri 10.000,- TL 100 paya ayrılmış) , ana faaliyet konusu ise 4628 sayı Elektrik Piyasası Kanun'u , 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun olmak üzere elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak enerji tasarrufu sağlaması öngörülen, sanayi ve sokak aydınlatmalarında yeni nesil led lambalarının AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri olan ve Sincan Vergi Dairesi'ne 6081703693 numarasıyla kayıtlı bulunan Larinda Enerji Tasarrufu ve Akıllı Yönetim A.Ş'nin sermeyesinin %45'ini temsil eden 450.000,00 Türk Lirası değerindeki 45 adet payı Mergen Uluslararası Savunma ve Yüksek Teknoloji Sistemleri A.Ş.'den nominal değer üzerinden alınmasına karar vermiştir. Söz konusu payların devir işlemleri 11.12.2023 (bu gün ) tarihinde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224597
BIST