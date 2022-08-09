***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
09.08.2022 18:32
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi 09 08 2022 tarihinde toplanarak, 30.06.2022 dönemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi Uyarınca Hazırlanması gereken ve taraflarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu üzerinde görüşerek söz konusu raporun kabulüne ve KAP ‘da açıklanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053645
BIST
17:592.785
En Yüksek
|Değişim
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|| -9,90
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2.807
En Düşük
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|Açılış
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|: 1.031,32
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1.039,15
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRTEK
|22,00
|40.901.086
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.847.274
|% 10,00
|
|MMCAS
|3,08
|572.871
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|48.000.084
|% 9,99
|
|CMBTN
|231,70
|36.305.927
|% 9,97
|
|ASUZU
|240,60
|15.081.770
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|21.312.198
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|136.125.536
|% -9,88
|
|TMSN
|55,10
|118.085.905
|% -9,67
|
|BRKO
|1,61
|3.205.169
|% -9,55
|
|THYAO
|58,60
|6.005.799.424
|% -0,26
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|SASA
|50,20
|1.889.317.532
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|TUPRS
|284,70
|1.872.201.541
|% 4,10
|
|EKGYO
|3,46
|1.789.226.605
|% 0,58
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,59
|745.067.627
|% 9,28
|
|MOBTL
|1,99
|564.780.733
|% 5,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8815
|17,8860
|% -0,35
|
|Euro
|18,2623
|18,2993
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,5490
|21,6571
|% -0,19
|
|Frank
|18,6823
|18,7948
|% -0,05
|
|Riyal
|4,7427
|4,7665
|% -0,26
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|7,43
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.033
|1,34
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.914
|6.984
|-3,00
|
|Yarım
|3.369
|3.414
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,51
|20,54
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|-0,14
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|B. Petrol
|95,72
|95,72
|-0,93
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