***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
19.01.2022 17:14
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
2022 Yılı Doğalgaz Sayacı Alımı
İhaleyi Açan Taraf
İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
99
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
23/11/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
07/01/2022
İhale Sonucu
16 Kalem için sözleşmeye davet
İhale Bedeli
29.227.380,00
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (İGDAŞ A.Ş)'nin 2021/558871 İhale Kayıt numaralı "2022 Yılı Doğalgaz Sayacı Alımı" için açmış olduğu 260961 adet muhtelif doğalgaz sayacı alımı ihalesine kısmi teklif ile 23.11.2021 tarihinde katılım sağlanmış olup, 20 kalemden oluşan ihalenin 17 kalemine teklif verilmiş, 16 kaleminde en uygun teklif sahibi durumunda olup, 16 kalemin toplam ihale bedeli KDV hariç 29.227.380 TL dir.
İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, İGDAŞ A.Ş tarafından 16 kalem için "Sözleşmeye davet" yazısı 19.01.2022(Bugün) tarihi itibariyle tarafımıza ulaşmıştır.
Söz Konusu bu açıklama SPK'nun Özel Durumlar Tebliği Düzenlemeleri çerçevesinde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995184
BIST