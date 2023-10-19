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***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

19.10.2023 15:57
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Sayaç ve Aksesuar Alımı
İhaleyi Açan Taraf
-
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
19.10.2023
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
-
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz ‘un 19.10.2023 tarihli (bugün) toplantısında Ülkemizde dağıtım konusunda faaliyet gösteren bir kurumun sayaç konusunda açmış olduğu   ihaleye  katılmaya ve KAP da ilanına karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207712


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Altın Gr. 1.759 1.759 6,88  
Cumhuriyet 12.122 12.305 -39,00  
Tam 11.868 11.966 -29,00  
Yarım 5.952 6.008 -13,00  
Çeyrek 2.967 3.004 -6,00  
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