***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
28.11.2023 12:51
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Su Sayacı ve Sayaç Rekpor Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
19/10/2023
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
31/10/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
15/11/2023
İhale Sonucu
Olumlu
İhale Bedeli
85.722.188 TL( KDV Hariç)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
52,55
Açıklamalar
Şirketimiz 31.10.2023 tarihi itibariyle Yönetim Kurulumuz ‘un 19.10.2023 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından " Su Sayacı ve Sayaç Rekor Alımı " konusunda 02.10.2023 tarihinde açılan 2023/1025842 kayıt numaralı ihaleye toplamda 85.722.188, -TL ile kısmi teklif verilmiş, 15.11.2023 tarihinde tarafımıza iletilen İhale Tebligatı ile teklif vermiş olduğumuz kısımların tamamında 1. sırada olduğumuz tarafımıza bildirilmiştir. 28.11.2023 (Bugün) tarihinde ise tarafımıza iletilen İhale Tebligatı ile Şirketimiz sözleşme imzalamaya davet edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220496
BIST