***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuSu Sayacı ve Sayaç Rekpor Alımıİhaleyi Açan TarafKocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı19/10/2023Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi31/10/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarih15/08/2024İhale SonucuOlumluİhale Bedeli85.722.188 TL( KDV Hariç)İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)52,55AçıklamalarŞirketimiz 31.10.2023 tarihi itibariyle Yönetim Kurulumuz ‘un 19.10.2023 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından " Su Sayacı ve Sayaç Rekor Alımı " konusunda 02.10.2023 tarihinde açılan 2023/1025842 kayıt numaralı ihaleye toplamda 85.722.188, -TL ile kısmi teklif verilmiş, 15.11.2023 tarihinde tarafımıza iletilen İhale Tebligatı ile teklif vermiş olduğumuz kısımların tamamında 1. sırada olduğumuz tarafımıza bildirilmiştir. 28.11.2023 tarihinde ise tarafımıza iletilen İhale Tebligatı ile Şirketimiz sözleşme imzalamaya davet edilmiş olup, sözkonusu sözleşme 08.12.2023 (bugün) tarihi itibariyle imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223973BIST