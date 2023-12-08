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***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

08.12.2023 12:33
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Su Sayacı ve Sayaç Rekpor Alımı
İhaleyi Açan Taraf
Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
19/10/2023
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
31/10/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
15/08/2024
İhale Sonucu
Olumlu
İhale Bedeli
85.722.188 TL( KDV Hariç)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
52,55
Açıklamalar

Şirketimiz 31.10.2023 tarihi itibariyle Yönetim Kurulumuz ‘un 19.10.2023 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından " Su Sayacı ve Sayaç Rekor Alımı " konusunda 02.10.2023 tarihinde açılan 2023/1025842 kayıt numaralı ihaleye toplamda 85.722.188, -TL ile kısmi teklif verilmiş, 15.11.2023 tarihinde  tarafımıza iletilen İhale Tebligatı ile teklif vermiş olduğumuz kısımların tamamında 1. sırada olduğumuz tarafımıza bildirilmiştir. 28.11.2023  tarihinde ise  tarafımıza iletilen İhale Tebligatı ile Şirketimiz  sözleşme imzalamaya  davet edilmiş olup, sözkonusu sözleşme 08.12.2023 (bugün) tarihi itibariyle imzalanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223973


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KRTEK 30,58 57.785.487 % 10,00  
BRMEN 4,51 1.037.092 % 10,00  
MEKAG 71,15 75.123.704 % 9,97  
DOFER 33,38 77.633.219 % 9,95  
CATES 69,10 1.797.084 % 9,94  
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Frank 32,9928 33,1916 % 0,27  
Riyal 7,7094 7,7480 % 0,29  
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Gümüş ONS 23,80 23,83 % 0,66  
Platin 925,95 927,24 % 0,66  
Paladyum 979,38 983,35 % 0,66  
Brent Pet. 75,21 75,21 % 0,66  
Altın Ons 2.029,70 2.029,95 % 0,66  
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