***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
21.10.2022 18:05
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa istanbul Başkanlığı'nın 21.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12004 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073340
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 33,78
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.952
En Düşük
3.888
18:0518,6056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
18:0518,3216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1135
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3568
En Düşük
17,9901
18:05986,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 13,18
|Açılış
|: 986,46
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
989,06
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|12,98
|226.242.468
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|567.122.927
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
|
|ETILR
|8,72
|89.129.729
|% -6,03
|
|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|HKTM
|70,15
|61.493.775
|% -3,64
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,91
|
|HALKB
|8,74
|1.592.637.299
|% 0,46
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|KOZAL
|200,00
|1.396.630.488
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,91
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|HALKB
|8,74
|1.592.637.299
|% 0,46
|
|ADESE
|1,22
|159.040.768
|% 3,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5901
|18,6056
|% -0,01
|
|Euro
|18,2979
|18,3216
|% 0,62
|
|Sterlin
|20,8344
|20,9389
|% 0,02
|
|Frank
|18,5275
|18,6391
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9336
|4,9584
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|21,57
|
|Altın Gr.
|986
|986
|12,64
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.676
|6.798
|89,00
|
|Yarım
|3.253
|3.323
|43,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.661
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,08
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,20
|
|B. Petrol
|93,05
|93,05
|0,67
|