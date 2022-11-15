***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
15.11.2022 16:01
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa istanbul Başkanlığı'nın 15.11.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12516 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080108
BIST
17:164.640
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 69,84
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
17:1618,6113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
17:1619,3929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1724
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,5094
En Düşük
19,1707
17:161.062,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,75
|Açılış
|: 1.062,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.068,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler17:14
|GLCVY
|26,40
|53.353.544
|% 10,00
|
|HKTM
|101,20
|343.347.920
|% 10,00
|
|KONKA
|58,30
|294.308.035
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|159.299.177
|% 10,00
|
|KONTR
|196,00
|2.075.863.284
|% 9,99
|
|MNDRS
|9,91
|184.468.967
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|992.416.043
|% -9,97
|
|ZEDUR
|33,12
|636.042
|% -9,75
|
|ATSYH
|135,10
|2.725.847
|% -8,65
|
|NTHOL
|12,97
|173.985.435
|% -7,29
|
|THYAO
|109,20
|8.570.889.630
|% -0,46
|
|EREGL
|37,80
|8.098.013.616
|% 1,23
|
|ODAS
|12,20
|5.578.943.274
|% 2,61
|
|ASELS
|41,20
|5.315.414.639
|% -1,20
|
|PETKM
|15,02
|4.531.973.177
|% -1,57
|
|ODAS
|12,20
|5.578.943.274
|% 2,61
|
|ISCTR
|9,38
|3.860.448.187
|% 1,30
|
|EKGYO
|5,55
|2.218.142.160
|% -1,94
|
|SKBNK
|2,29
|907.195.213
|% -0,87
|
|YKBNK
|10,15
|3.804.172.119
|% 3,47
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6093
|18,6125
|% 0,05
|
|Euro
|19,3947
|19,4032
|% 0,95
|
|Sterlin
|22,2127
|22,3241
|% 1,88
|
|Frank
|19,7076
|19,8263
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9377
|4,9625
|% 0,06
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|4,13
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|2,91
|
|Cumhuriyet
|7.080
|7.187
|66,00
|
|Tam
|7.049
|7.171
|37,00
|
|Yarım
|3.423
|3.506
|18,00
|
|Çeyrek
|1.712
|1.752
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,09
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,23
|92,23
|-0,91
|
Seans Raporu
17:14
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17:28HEKTS
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