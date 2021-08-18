***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11'inci maddesi uyarınca Şirketimizin yatırımcı ilişkileri sorumlusu olarak 18.08.2021 tarih ve 95 sayılı yönetim kurulu kararı ile Emel KOÇAK atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958991BIST