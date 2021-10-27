***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMANAS ile ASELSAN arasında imzalanmış olan Sismik Sensörlü ve LoRa Tabanlı Geniş Ağ Sistemi Kullanan Hareket Algılayıcı Sistemi Ürün Ortaklığı Sözleşmesi kapsamında, MANAS tarafından üretilen sistemlerin Donanım Birimi Tasarım Doğrulama Süreci ve Sistem Tasarım Doğrulama Süreci başlamıştır. Süreçlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından siparişlerin teslimatları gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972686BIST