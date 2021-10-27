***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2021 10:36
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MANAS ile ASELSAN arasında imzalanmış olan Sismik Sensörlü ve LoRa Tabanlı Geniş Ağ Sistemi Kullanan Hareket Algılayıcı Sistemi Ürün Ortaklığı Sözleşmesi kapsamında, MANAS tarafından üretilen sistemlerin Donanım Birimi Tasarım Doğrulama Süreci ve Sistem Tasarım Doğrulama Süreci başlamıştır. Süreçlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından siparişlerin teslimatları gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972686
BIST
11:311.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,83
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.507
11:319,5021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0336
|Açılış
|: 9,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
11:3111,0427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0243
|Açılış
|: 10,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
11:31544,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -5,53
|Açılış
|: 544,41
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler11:31
|HEDEF
|2,84
|2.749.907
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|51.515.171
|% 9,64
|
|SEKUR
|20,82
|33.918.928
|% 8,66
|
|JANTS
|63,10
|101.758.126
|% 7,59
|
|ERBOS
|122,60
|159.369.221
|% 7,54
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|OTKAR
|340,50
|74.049.038
|% -3,40
|
|BERA
|9,90
|87.607.836
|% -2,94
|
|BRKO
|1,03
|100.304
|% -2,83
|
|IZTAR
|23,80
|1.522.584
|% -2,78
|
|BIOEN
|26,92
|109.499.755
|% -0,30
|
|JANTS
|63,10
|101.758.126
|% 7,59
|
|BERA
|9,90
|87.607.836
|% -2,94
|
|ODAS
|1,41
|65.078.137
|% 0,00
|
|PGSUS
|79,75
|58.762.244
|% 0,69
|
|ZRGYO
|1,82
|51.515.171
|% 9,64
|
|BERA
|9,90
|87.607.836
|% -2,94
|
|FORMT
|1,31
|7.020.314
|% 2,34
|
|PEKGY
|0,98
|5.070.284
|% 1,03
|
|BIOEN
|26,92
|109.499.755
|% -0,30
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4965
|9,5021
|% -0,35
|
|Euro
|11,0336
|11,0427
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,9947
|13,0599
|% -0,74
|
|Frank
|10,2866
|10,3486
|% -0,43
|
|Riyal
|2,5219
|2,5346
|% -0,55
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-8,55
|
|Altın Gr.
|544
|544
|-5,58
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,59
|84,59
|-1,06
|
Seans Raporu
11:31
daha fazla
-
11:42JANTS
Yüzde 7.67 oranında artışla 63.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 624, 840 adet işlem
-
11:41TUCLK
Yüzde 6.11 oranında artışla 13.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 949 adet işlem
-
11:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, TKFEN, GARAN
-
11:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 08 artarak (% 0.01 ) 1, 328
-
11:40
AKSA, ATATP, JANTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında