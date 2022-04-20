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***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.04.2022 12:26
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

                   Yönetim Kurulumuzun 20 Nisan 2022 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmelerine ilişkin 20.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Ahmet Reşat GÖRÜR'ün , Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Hüseyin ÇELİK'in getirilmelerine karar verilmiştir.
Bu vesileyle Yönetim Kurulu'muz
Ahmet Reşat GÖRÜR                             Yönetim Kurulu Başkanı                            
Hüseyin ÇELİK'                                     Yönetim    Kurulu Başkan Vekili
Abdullah ÇÖRTÜ                                   Yönetim Kurulu Üyesi                                    
Ayşe Aslı GÖRÜR                                  Yönetim Kurulu Üyesi                    
Aynur KONURALP                                Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi    
İbrahim KAPUSUZ                                 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının Ticaret Sicili'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022268


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