***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 20 Nisan 2022 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmelerine ilişkin 20.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Ahmet Reşat GÖRÜR'ün , Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Hüseyin ÇELİK'in getirilmelerine karar verilmiştir.Bu vesileyle Yönetim Kurulu'muzAhmet Reşat GÖRÜR Yönetim Kurulu BaşkanıHüseyin ÇELİK' Yönetim Kurulu Başkan VekiliAbdullah ÇÖRTÜ Yönetim Kurulu ÜyesiAyşe Aslı GÖRÜR Yönetim Kurulu ÜyesiAynur KONURALP Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesiİbrahim KAPUSUZ Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiOluşmaktadır.Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının Ticaret Sicili'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022268BIST