***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2022 12:26
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 20 Nisan 2022 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmelerine ilişkin 20.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Ahmet Reşat GÖRÜR'ün , Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Hüseyin ÇELİK'in getirilmelerine karar verilmiştir.
Bu vesileyle Yönetim Kurulu'muz
Ahmet Reşat GÖRÜR Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin ÇELİK' Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Abdullah ÇÖRTÜ Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe Aslı GÖRÜR Yönetim Kurulu Üyesi
Aynur KONURALP Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim KAPUSUZ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının Ticaret Sicili'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022268
BIST
14:092.516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -3,37
|Açılış
|: 2.526
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|Önceki Kapanış
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15,8030
14:09921,45
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|: 918,51
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922,11
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler14:09
|DAGHL
|21,20
|9.476.619
|% 9,90
|
|OYYAT
|65,40
|39.896.801
|% 7,57
|
|AYEN
|16,98
|19.879.157
|% 6,99
|
|NATEN
|67,35
|131.643.947
|% 6,82
|
|MANAS
|26,54
|58.694.681
|% 6,59
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|BOSSA
|43,28
|26.059.957
|% -4,88
|
|PEGYO
|1,39
|35.142.340
|% -4,79
|
|THYAO
|38,76
|2.853.848.148
|% 0,00
|
|GARAN
|14,17
|1.194.096.597
|% -0,07
|
|PETKM
|10,46
|1.045.705.963
|% 1,75
|
|TUPRS
|253,30
|1.032.290.934
|% -0,98
|
|KRDMD
|16,32
|955.752.872
|% -0,49
|
|ODAS
|2,56
|794.639.404
|% 1,19
|
|YKBNK
|5,24
|907.641.273
|% 0,38
|
|TSKB
|2,03
|331.377.959
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,89
|415.197.692
|% -0,34
|
|ZOREN
|2,25
|300.275.745
|% 3,21
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6684
|14,6720
|% 0,15
|
|Euro
|15,9106
|15,9160
|% 0,63
|
|Sterlin
|19,0950
|19,1908
|% 0,58
|
|Frank
|15,4188
|15,5117
|% 0,64
|
|Riyal
|3,8994
|3,9189
|% 0,12
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|4,24
|
|Altın Gr.
|921
|921
|2,37
|
|Cumhuriyet
|6.105
|6.197
|-45,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|-38,16
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|-18,46
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|-9,22
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,04
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,86
|
Seans Raporu
14:09
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