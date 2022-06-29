***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2022 15:03
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 500 kWp kapasiteli GES yatırımı için Yatırım Teşvik Belgesi almak üzere 29.06.2022 tarihi itibariyle(Bugün) başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039986
BIST
16:252.471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -19,48
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
16:2516,6337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0485
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
16:2517,4560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0972
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
16:25978,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,72
|Açılış
|: 978,83
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler16:24
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|22.526.701
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|103.691.628
|% 9,96
|
|TURSG
|5,35
|381.459.336
|% 9,86
|
|BEYAZ
|8,91
|48.267.055
|% 8,79
|
|MAKIM
|16,94
|442.268.066
|% -9,99
|
|SELVA
|7,50
|81.305.330
|% -9,09
|
|LIDFA
|12,76
|58.484.196
|% -8,86
|
|YEOTK
|60,00
|71.029.155
|% -7,55
|
|BASCM
|3,90
|610.887
|% -7,14
|
|THYAO
|47,72
|3.775.146.144
|% -0,67
|
|SISE
|21,48
|1.302.360.227
|% 0,28
|
|EREGL
|27,42
|1.101.746.133
|% -0,51
|
|ASELS
|23,44
|1.019.996.240
|% 1,03
|
|SAHOL
|19,86
|769.526.388
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,58
|403.201.897
|% -1,53
|
|ODAS
|2,99
|451.932.008
|% -1,97
|
|TSKB
|2,06
|275.456.777
|% -0,48
|
|YKBNK
|4,44
|543.861.773
|% -0,67
|
|MOBTL
|1,80
|160.372.506
|% -2,70
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6239
|16,6370
|% -0,27
|
|Euro
|17,4424
|17,4596
|% -0,53
|
|Sterlin
|20,1390
|20,2400
|% -0,61
|
|Frank
|17,3779
|17,4826
|% 0,16
|
|Riyal
|4,4178
|4,4400
|% -0,30
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|6,92
|
|Altın Gr.
|978
|979
|2,48
|
|Cumhuriyet
|6.535
|6.634
|9,00
|
|Tam
|6.533
|6.621
|-16,00
|
|Yarım
|3.198
|3.238
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.618
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,84
|20,87
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,68
|
Seans Raporu
16:24
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16:38MEGAP
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16:36XU100
Endeks 2, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 22, 755.00 milyon TL de
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16:36PINSU
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 741, 027 adet işlem
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16:34SEKUR
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