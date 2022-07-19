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***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.07.2022 15:48
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz,  kurulumuna başlanan HATAY HASSA Organize Sanayi  Bölgesinde 100.000 m2 arsa tahsisi için resmî müracaatını yapmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046458


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EUKYO 3,52 1.834.547 % 10,00  
POLTK 678,80 9.939.123 % 10,00  
KLRHO 12,55 14.032.101 % 9,99  
IMASM 63,35 9.982.567 % 9,98  
UFUK 84,90 1.668.492 % 9,97  
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Dolar 17,5791 17,5860 % 0,88  
Euro 18,0130 18,0277 % 1,77  
Sterlin 21,0561 21,1617 % 1,20  
Frank 18,0961 18,2052 % 1,70  
Riyal 4,6693 4,6927 % 0,70  
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15:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.711 1,16  
Altın Gr. 966 967 7,08  
Cumhuriyet 6.508 6.606 -7,00  
Tam 6.536 6.599 -25,00  
Yarım 3.185 3.226 -7,00  
Çeyrek 1.597 1.613 -3,00  
Gümüş.Ons 18,79 18,81 0,10  
Gümüş Gr. 10,64 10,65 0,15  
B. Petrol 105 105 -1,67  
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