***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2023 13:57
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 05 Nisan 2023 tarihli toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmelerine ilişkin 05.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmak suretiyle, YöneKurulu Başkanlığına Sn. Ahmet Reşat GÖRÜR'ün , Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Hüseyin ÇELİK'in 1 (bir) yıl süreyle getirilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131942
BIST
18:054.920
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -64,24
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 4.984
|
5.029
En Düşük
4.920
18:0519,2523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0393
|Açılış
|: 19,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
|
19,2675
En Düşük
19,2018
18:0521,1594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1006
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,2404
En Düşük
21,0407
18:051.250,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,49
|Açılış
|: 1.250,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.248,78
|
1.257,73
En Düşük
1.244,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|312,40
|728.516.344
|% 10,00
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|NATEN
|148,80
|203.008.620
|% 9,98
|
|SEKUR
|17,20
|18.717.794
|% 9,97
|
|EUREN
|11,36
|494.093.918
|% 9,97
|
|DGGYO
|36,00
|18.821.048
|% -10,00
|
|DOGUB
|19,98
|62.620.952
|% -10,00
|
|ONCSM
|143,50
|124.075.778
|% -9,63
|
|GEREL
|17,96
|521.202.851
|% -9,11
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|THYAO
|125,30
|4.319.837.027
|% -2,19
|
|ASTOR
|57,00
|3.926.229.901
|% 6,24
|
|EREGL
|35,42
|2.738.887.471
|% -1,50
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|EKGYO
|6,38
|1.032.132.705
|% -2,60
|
|ISCTR
|12,10
|1.920.184.028
|% -2,58
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,62
|1.191.292.919
|% -2,04
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2478
|19,2537
|% 0,21
|
|Euro
|21,1137
|21,1678
|% 0,52
|
|Sterlin
|23,9185
|24,0385
|% -0,15
|
|Frank
|21,1905
|21,3181
|% 0,30
|
|Riyal
|5,1154
|5,1410
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.019
|2.019
|-1,26
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.249
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|8.467
|8.595
|108,00
|
|Tam
|8.482
|8.559
|-23,00
|
|Yarım
|4.143
|4.188
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.071
|2.094
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,91
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,39
|15,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|-0,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 922, 400 adet işlem
-
17:58YKSLN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 10.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 709, 564 adet işlem
-
17:57KARTN
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 70.30 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 762 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 44 kaybederek (% -1.01 ) 4, 448
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, KIMMR, YAYLA, EUYO, IHAAS, VANGD, COSMO, ALFAS, AKFYE, SEKUR