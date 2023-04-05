***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 05 Nisan 2023 tarihli toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmelerine ilişkin 05.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmak suretiyle, YöneKurulu Başkanlığına Sn. Ahmet Reşat GÖRÜR'ün , Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Hüseyin ÇELİK'in 1 (bir) yıl süreyle getirilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131942BIST