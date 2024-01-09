***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAnkara Sanayi Odası tarafından verilen, Şirketimize ait kapasite raporu 04.01.2024 tarihinde "EV Şarj Aleti" üretimi eklenerek yenilenmiş ve bugün (9.1.2024) itibariyle tarafımıza iletilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236143BIST