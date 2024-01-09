***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.01.2024 15:14
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ankara Sanayi Odası tarafından verilen, Şirketimize ait kapasite raporu 04.01.2024 tarihinde "EV Şarj Aleti" üretimi eklenerek yenilenmiş ve bugün (9.1.2024) itibariyle tarafımıza iletilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236143
BIST
'
16:457.733
En Düşük
|Değişim
|: -1,10%
|| -85,87
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.731
En Yüksek
7.875
16:4529,9402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0697
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
16:4532,8141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0499
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
16:451.960,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 13,68
|Açılış
|: 1.960,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.965,76
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler16:45
|BURCE
|148,50
|125.473.600
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|17.084.314
|% 10,00
|
|KBORU
|56,80
|405.688.672
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|439.420.253
|% 9,97
|
|AVHOL
|32,94
|359.724.779
|% 9,95
|
|BAGFS
|30,00
|140.592.708
|% -9,96
|
|FLAP
|11,15
|144.863.353
|% -8,23
|
|EBEBK
|65,20
|267.568.598
|% -7,52
|
|CVKMD
|386,00
|318.513.923
|% -7,27
|
|QNBFL
|940,00
|3.977.905
|% -6,93
|
|THYAO
|241,30
|9.339.275.461
|% -0,54
|
|ISCTR
|25,24
|6.536.070.993
|% -0,24
|
|YKBNK
|22,62
|6.403.511.338
|% 2,82
|
|AKBNK
|40,56
|4.874.284.768
|% 0,30
|
|GARAN
|62,05
|3.018.110.276
|% -0,08
|
|YKBNK
|22,62
|6.403.511.338
|% 2,82
|
|ISCTR
|25,24
|6.536.070.993
|% -0,24
|
|EKGYO
|8,03
|1.828.965.044
|% 1,13
|
|VAKBN
|15,40
|2.555.925.318
|% 3,36
|
|HLGYO
|2,59
|418.677.684
|% 6,15
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9354
|29,9402
|% 0,23
|
|Euro
|32,7888
|32,8141
|% 0,15
|
|Sterlin
|37,9797
|38,1702
|% -0,00
|
|Frank
|35,0515
|35,2627
|% -0,14
|
|Riyal
|7,9597
|7,9996
|% 0,23
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,16
|23,19
|% 0,66
|
|Platin
|940,24
|942,69
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,44
|989,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,00
|78,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,82
|2.039,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
16:59TABGD
Yüzde -4.25 oranında düşüşle 114.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 793, 981 adet işlem
-
16:58MACKO
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 69.25 lira fiyatla işlem gören hissede 152, 622 adet işlem
-
16:57XU100
Endeks 7, 735 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 07 altında . İşlem hacmi 79, 451.00 milyon TL de
-
16:57CUSAN
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 19.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 708, 877 adet işlem
-
16:56CUSAN
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 19.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 707, 973 adet işlem