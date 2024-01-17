***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketlerinküresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılım sağlamalarını teminen gerek ara malı üretimini gerekse ihracat yetkinliklerinin arttırılması amacıyla uygulanan "Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri" 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararın10 uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde desteklenmeleri kapsamında ŞirketimizinT.C. Ticaret Bakanlığına yapmış olduğu destek başvurusu ilgili Bakanlıktarafından onaylanarak bu gün (18.01.2024) tarihi itibariyle Şirketimize bildirilmiştir. Söz konusuproje destek tutarı 34.281.488,24 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241063BIST