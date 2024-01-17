***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2024 15:40
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketlerin
küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılım sağlamalarını teminen gerek ara malı üretimini gerekse ihracat yetkinliklerinin arttırılması amacıyla uygulanan "Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri" 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararın
10 uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde desteklenmeleri kapsamında Şirketimizin
T.C. Ticaret Bakanlığına yapmış olduğu destek başvurusu ilgili Bakanlık
tarafından onaylanarak bu gün (18.01.2024) tarihi itibariyle Şirketimize bildirilmiştir. Söz konusu
proje destek tutarı 34.281.488,24 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241063
BIST