***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.08.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000Mevcut Sermaye (TL) 19.800.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 82.764.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREMANS00017 1.200.000 3.816.000,000 318,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMANS00017 NâmaB Grubu, MANAS, TREMANS00025 18.600.000 59.148.000,000 318,00000 B Grubu B Grubu, MANAS, TREMANS00025 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 19.800.000 62.964.000,000 318,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 59.950.000Geçmiş Yıl Karları (TL) 3.014.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.09.2022SPK Başvuru Tarihi 01.09.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz 01.09.2022 tarihinde, Yönetim Kurulunun 15.08.2022 tarihli toplantısında almış olduğu karar kapsamında iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadili ve İhraç Belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu müracaat etmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Manas ESAS SÖZLEŞME 6.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059374BIST