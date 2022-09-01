***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.09.2022 16:56
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.08.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 19.800.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 82.764.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMANS00017 1.200.000 3.816.000,000 318,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMANS00017 Nâma
B Grubu, MANAS, TREMANS00025 18.600.000 59.148.000,000 318,00000 B Grubu B Grubu, MANAS, TREMANS00025 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 19.800.000 62.964.000,000 318,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 59.950.000
Geçmiş Yıl Karları (TL) 3.014.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.09.2022
SPK Başvuru Tarihi 01.09.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 01.09.2022 tarihinde, Yönetim Kurulunun 15.08.2022 tarihli toplantısında almış olduğu karar kapsamında iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadili ve İhraç Belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu müracaat etmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Manas ESAS SÖZLEŞME 6.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059374
BIST