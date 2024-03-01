***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermeye Artırım Başvurusu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.10.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Mevcut Sermaye (TL) 82.764.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 165.528.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMANS00017 5.016.000 2.508.000,000 50,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMANS00017 HamilineB Grubu, MANAS, TREMANS00025 77.748.000 38.874.000,000 50,00000 1,00 B Grubu B Grubu, MANAS, TREMANS00025 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 82.764.000 41.382.000,000 50,00000Para Birimi TRYBedelli Sermaye Artırımı (Diğer)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa‘da Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa‘da Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye (%) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa Dışında Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa Dışında Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMANS00017 5.016.000 2.508.000 50,00000 B Grubu, MANAS, TREMANS00025 HamilineB Grubu, MANAS, TREMANS00025 77.748.000 38.874.000 50,00000 B Grubu, MANAS, TREMANS00025 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa‘da Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa‘da Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye (%) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa Dışında Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa Dışında Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 82.764.000 41.382.000,000 50,00000Aracılık Yöntemi En İyi Gayret AracılığıBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.10.2023SPK Başvuru Tarihi 18.10.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz 04.10.2023 tarihli toplantısında, 400.000.000,-TL olan kayıtlı sermaye tavanını içerisinde 82.764.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere 165.528.000,-TL'na çıkarılmasına karar vermiş ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği son bağımsız denetimden geçmiş olan 30.06.2023 tarihli finansal raporların yer aldığı izahnamenin onaylanması için 18.10.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Söz konusu başvuru 18.10.2024 tarihinde KAP'da açıklanmıştır.Yapılan başvuru tarihine göre, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, Kurul'un II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 11'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan düzenlemeler gereği 1 Ocak15 Şubat olarak belirtilen satış dönemi Kurul Karar Organı'nın 08/02/2024 tarih ve 9/221 sayılı Kararı Uyarınca 1 Mart 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.Şirketimizin söz konusu sermeye artırım başvurusunun 1 Mart 2024 tarihi itibariyle sonuçlanmaması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince başvuruya konu olan izahname güncelliğini yitirmiştir.Öte yandan 28.12.2023 tarihli ve 2023/81 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde kamuya duyurulduğu üzere Sermeye Piyasası Kurulu'nun 28/12/2023 tarih ve 81/1820 sayılı Kararı ile Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan Kurul finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihinde veya sonrasında sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına,Kurul Karar Organı'nın 08/02/2024 tarih ve 9/221 sayılı Kararı Uyarınca halka açık olan ortaklıkların, ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarının halka arzında düzenlenecek izahnamede, II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 11'inci maddesinde belirtilen esaslara ve sürelere uygun olarak 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait yıllık finansal tablolardan başlamak üzere enflasyon muhasebesi uygulanmış karşılaştırmalı finansal tabloların yer almasına, (Örneğin? enflasyon muhasebesi uygulanmış 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal tablolar ile enflasyon muhasebesi uygulanmamış 31.12.2021 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait yıllık finansal tablolar)karar verildiğinden sermaye artırımına ilişkin izahnamenin enflasyon muhasebesine göre düzenlemiş finansal raporları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gereği ortaya çıkmıştır.Bu nedenlerle Şirketimiz Yönetim Kurulu 1 Mart 2024 tarihli (bu gün) yönetim kurulu toplantısında mevcut sermeye artırım başvurusunun geri çekilerek, izahnamenin Sermeye Piyasası Kurulunun yukarıda bahsi geçen düzenlemelerine uygun olarak enflasyon muhasebesi uygulanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlarını da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenerek, Sermaye Piyasası Kurulu'na yeniden başvuruda bulunulmasına karar vermiştir. Konu ile ilgili gelişmeler KAP da duyurulacak olup, kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254020BIST