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***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

05.08.2021 08:43



***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

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Toptan Alış Satış İşlemi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu Başkanımız (Genel Müdürümüz) ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız, 30.07.2021 tarihinde Yönetim Kurulumuza başvurarak pay satışı için görüşmelere başladıklarını bildirmişlerdir. Yönetim kurulumuz 30.07.2021 tarih ve 91 sayılı kararıyla muhtemel satışa konu pay miktarının ve tutarının kesinleşmemesi, görüşmelerin olumlu ya da olumsuz sonuçlanabileceği, yapılacak açıklamanın piyasada fiyat hareketlerine yol açma ihtimali düşünülerek açıklamanın ertelenmesine karar vermiştir.
Yönetim Kurulu Başkanımız (Genel Müdürümüz) ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız bu defa 05.08.2021 tarihinde Yönetim Kurulumuza yaptıkları başvuru ile bir kısım paylarının satış görüşmelerinin olumlu olarak sonuçlandığını ve sahip oldukları paylardan (Ahmet Reşat GÖRÜR'ün sahip olduğu B grubu paylardan 2.250.000 adedinin ve Hüseyin ÇELİK'in sahip olduğu B grubu paylardan 750.000 adedinin olmak üzere toplam) 3.000.000 adedinin pay başına 12,64 TL bedelle Fırat Life Yatırım İnşaat A.Ş.'ne (Fırat A.Ş.) satışı için Pay Satış Sözleşmesi imzalandığını bildirmişlerdir. 12,64 TL tutarındaki tutar Şirketimiz paylarının işlem görmeye başladığı 27.07.2021 tarihindeki 9.90 TL'lik açılış fiyatının %27,7 üzerindedir. Yapılan işleme ilişkin dikkat çekici hususlar aşağıda verilmiştir:
    Pay satış işleminden sonra Fırat A.Ş. Şirketimizde %15,15 oranında pay sahibi olacaktır.    İnşaat sektörünün önde gelen firmalarından olan Fırat A.Ş. yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda inşaat projesi yürütmektedir. Fırat A.Ş.'nin Şirketimizin ürünlerinin kullanımı ve pazar payının artırılması ve yeni ürünler geliştirilmesi konusunda Şirketimize katkı sağlayacağı öngörülmektedir.     Fırat A.Ş. 05.07.2021 tarihinde KAP'ta yayınlanan SPK onaylı izahnamedeki tüm hususlara uyacağını, bu çerçevede halka arzdan itibaren bir yıl içinde bu payları borsada satmayacağını taahhüt etmiştir.     Pay Satış Sözleşmesi gereği pay satış fiyatı, imzalanan sözleşme öncesi üç günlük (02.03.04./08/2021) kapanış fiyatlarının ortalamasına %20 iskonto oranı uygulanarak hesaplanmıştır. %20'lik iskonto oranı halka arz için hazırlanan fiyat tespit raporunda da uygulanan orandır.
        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954888


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