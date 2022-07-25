***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
25.07.2022 14:22
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yurtdışında faaliyet gösteren bir firma
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
25/07/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Yurtdışında faaliyet gösteren bir firmanın pilot projesinde kullanılmak üzere 689.990 USD tutarında akıllı gaz sayacı satışı için sözleşme imzalanmıştır. Projenin 2023 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047543
BIST
15:532.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,65
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
15:5317,8601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0880
|Açılış
|: 17,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
15:5318,1623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0389
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
15:53987,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,96
|Açılış
|: 987,03
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler15:53
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8489
|17,8601
|% 0,50
|
|Euro
|18,1349
|18,1623
|% -0,21
|
|Sterlin
|21,3281
|21,4351
|% -0,13
|
|Frank
|18,4314
|18,5425
|% 0,41
|
|Riyal
|4,7357
|4,7595
|% 0,40
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|0,84
|
|Altın Gr.
|986
|986
|2,62
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|13,00
|
|Tam
|6.652
|6.711
|-5,00
|
|Yarım
|3.241
|3.281
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.640
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,55
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,61
|0,06
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,76
|