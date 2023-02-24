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***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

24.02.2023 09:03
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
24/02/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

   Şirketimiz yurtdışında bulunan bir bayisi aracılığı ile 828.000 ¬ tutarında muhtelif doğazgaz sayaçları ve ekipmanları konusunda sipariş almıştır. Söz konusu siparişin 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116604


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ULUSE 347,60 28.030.783 % 10,00  
BRSAN 76,75 14.910.299 % 9,96  
BOSSA 13,07 10.279.865 % 9,83  
OYAKC 43,30 713.357.894 % 8,36  
AFYON 10,99 244.862.392 % 7,64  
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10:32 Alış Satış %  
Dolar 18,8775 18,8821 % 0,04  
Euro 19,9974 20,0076 % -0,08  
Sterlin 22,6151 22,7285 % -0,03  
Frank 20,1062 20,2273 % -0,18  
Riyal 5,0168 5,0420 % 0,03  
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10:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.822 -1,44  
Altın Gr. 1.106 1.107 0,10  
Cumhuriyet 7.547 7.604 -101,00  
Tam 7.554 7.616 -8,00  
Yarım 3.690 3.727 -4,00  
Çeyrek 1.845 1.863 -2,00  
Gümüş.Ons 21,20 21,23 -0,13  
Gümüş Gr. 12,89 12,91 -0,05  
B. Petrol 83,05 83,05 0,84  
Seans Raporu 10:32
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